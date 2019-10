A Coruña inaugura una muestra sobre Norman Parkinson, el fotógrafo que revolucionó la moda en el siglo XX 'Young Velvets, Young Prices', Nueva York, 'Vogue', 1949. La Fundación Barrié acoge en primicia para España una retrospectiva de 80 fotos de la carrera del revolucionario que sacó a las modelos del estudio fotográfico a escenarios de la vida real EL NORTE Jueves, 10 octubre 2019, 11:09

'Norman Parkinson: siempre con estilo'. Bajo este título, la Fundación Barrié acoge, en primicia para España, una exposición retrospectiva de la carrera del fotógrafo británico que revolucionó la fotografía desplazando a sus modelos femeninas del medio estático, serio y controlado del estudio fotográfico a escenarios de la vida real y lugares exóticos. Este estilo dinámico y espontáneo atrajo la atención de numerosas revistas de moda, entre las que se incluían 'Harper's Bazaar', 'Vogue' y 'Town & Country', lo que supuso su reconocimiento internacional. La muestra, gratuita, se podrá visitar hasta el 19 de enero, de lunes a domingo (festivos incluidos), de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La exposición, comisariada por Terence Pepper, quien fuera comisario de fotografía en la National Portrait Gallery de Londres durante más de cuarenta años, ofrece una retrospectiva de la influyente carrera de Parkinson, mostrando 80 fotos que reflejan la transformación de la moda femenina y que contribuyeron a dar forma al modo en que ésta se comunicó al público durante varias décadas. Sus imágenes capturan el estilo del siglo XX; desde la Gran Bretaña de la década de los treinta y la austera moda de la 2ª Guerra Mundial, el Nuevo Look parisino de los años cincuenta y el Swinging London de los sesenta, hasta el glamour y brillo de los años setenta y ochenta.

Parkinson fue partícipe de las transformaciones que tuvieron lugar en la fotografía de moda del siglo XX. Desarrolló su propio estilo distintivo a lo largo de una carrera de 56 años, comenzando a fotografiar en la década de los treinta y trabajando sin pausa hasta su fallecimiento en 1990.

La muestra incluye fotografías de las diferentes fases de la carrera del artista, entre ellas, la foto de 1939 de la modelo Pamela Minchin tomada en el aire y con un bañador de Fortnum & Mason en la Isla de Wight (Inglaterra) para 'Harper's Bazaar' ejemplifica el estilo atrevido de Parkinson. Él dijo de esa imagen con posterioridad: «Cuando retiré esa foto de la 'sopa' me confirmó que tenía que dedicar el resto de mi vida a ser fotógrafo. Me quedé totalmente deslumbrado por su magia.».

Durante las décadas de los 40 y 50, Parkinson comenzó una larga fase de colaboración con 'Vogue', produciendo imágenes que sugerían una narrativa, como podemos observar en 'Young Velvets' (Young Velvets, Young Prices, Nueva York, Vogue, 1949), que presenta a cuatro modelos con sombrero ante el fondo de los rascacielos neoyorquinos. También durante esta época surgen imágenes de su esposa y musa Wenda Parkinson, que llegó a ser una de las principales modelos de la época.

En los años sesenta y setenta sucedieron importantes cambios de estilo de vida pero Parkinson supo mantenerse reinventando su estilo y estando al día de la generación emergente de fotógrafos y modelos. A lo largo de la década de los 60, Parkinson siguió hallando nuevos rostros y empezó a trabajar con la revista 'The Queen'. En la década de los setenta, sus imágenes ayudaron a aupar a nuevas modelos como Jerry Hall e Iman al estatus de superestrellas. A lo largo de este periodo de veinte años, Parkinson realizó fotos icónicas de The Rolling Stones y The Beatles, y de diseñadores de moda como Yves St. Laurent, Hubert de Givenchy, Jean Muir y Zandra Rhodes.

Los años ochenta estuvieron marcados por el nombramiento por la Reina de Inglaterra de C.B.E. (Comandante del Imperio Británico) y por una serie de nuevos retratos encargados para una gran exposición retrospectiva en la National Portrait Gallery de Londres.