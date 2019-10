Los compañeros de Meghan Markle en la serie 'Suits' inspiran una firma de ropa española Harvey, Katrina y Pearson dan nombre a las tres piezas con las que la creadora Silvia Rodríguez quiere revolucionar el mundo del traje de chaqueta de mujer SONIA QUINTANA Viernes, 11 octubre 2019, 11:34

No se llama 'Suits' por capricho. La serie que convirtió a Meghan Markle en duquesa de Sussex (se dice que el príncipe Harry se enamoró antes del personaje de Rachel Zane en 'Suits' que de la mujer con la que se casó el 19 de mayo de 2018) ha inspirado una nueva firma de moda con sello español. Su creadora, Silvia Rodríguez, ha bautizado las tres piezas con las que quiere revolucionar el mundo del traje de chaqueta de mujer con los nombres de tres de los personajes de esta serie de abogados estadounidense en la que todo el mundo va... impecable.

La ropa es uno de los principales atractivos de 'Suits'. Ya en el primer capítulo hay una escena que es toda una declaración de intenciones. Harvey Specter, socio mayoritario del bufete, envía a Mike Ross, abogado corporativo y novio de Meghan Markle en la serie, a visitar a su sastre y gastar «algunos miles de dólares». «¿Qué importa cuánto gaste en trajes?», le pregunta Mike. «La gente responde a cómo te vistes, así que te guste o no, tienes que hacer esto». Harvey es uno de los protagonistas que la primera colección de Pintini. Concretamente, este elegantísimo abogado da nombre a una americana.

Americana de Pintini bautizada como Harvey.

La marca cuenta con un único diseño en cuatro colores diferentes. Si el personaje de Harvey ha dado nombre a la chaqueta, el de Katrina Bennett ha inspirado el pantalón y el de Jessica Pearson, dueña de la firma de abogados, al top. Los colores elegidos para el lanzamiendo de la nueva firma han sido el blanco, azul claro, mostaza y marrón caramelo. «Hemos querido darle un valor añadido y por eso, únicamente existen 45 unidades de cada color. La idea es ir jugando con las tonalidades cada cierto tiempo. El Pantone nos da tantas posibilidades que no queremos quedarnos atrapados en un color», afirma su creadora. «Siempre he sido muy colorista, no hay color que me de miedo, todos son posibles. El Pantone, de donde se inspira el nombre de Pintini, es como una religión al alcance de todos. Todo el mundo puede vestir en cualquier color», concluye Silvia Rodríguez.