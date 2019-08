Los 'looks' de los vallisoletanos para despedir el verano Carla Calvo En Va de Moda salimos a la calle en busca de los mejores estilismos para la última semana de agosto CARLA CALVO Valladolid Jueves, 29 agosto 2019, 06:50

El verano se acerca a su fin, pero el calor aún no ha abandonado las calles de Valladolid. En Va de Moda hemos salido a la calle, cámara en mano, en busca de los mejores conjuntos veraniegos para la última semana de agosto. Alex Hitchens, Amaya García, Adrián Olmedo y Sara Vivero son nuestros 'modelos' de esta semana.

Alex Hitchens | Auxiliar administrativo «Llevo las típicas gafas que compras por un anuncio de Instagram»

Carla Calvo

Alex luce una camisa verde de manga corta de Zara con un estampado geométrico de finas líneas blancas. Los pantalones, de corte recto y cortos a la altura de los tobillos, son de Pull & Bear. «Todo muy Inditex», comenta este auxiliar administrativo. La camisa colorida y estampada rompe un poco con el estilo más convencional de los pantalones que recuerdan a unos de traje. Para rematar el 'look' se suma a la tendencia de las zapatillas blancas con los calcetines por fuera con unas Nike Air Huarache. Las gafas son de la marca Skill Rider, «las típicas que te compras por un anuncio de Instagram» y el reloj es de la sección de complementos de la marca alicantina Hawkers.

Amaya García | Parada «La verdad es que no voy de marcas, si me gusta, lo compro»

Carla Calvo

Amaya García ha elegido para una de las últimas mañanas de agosto unos pantalones anchos rojos de Sfera combinados con una camiseta blanca con volantes. «No recuerdo dónde la compré», reconoce. Las sandalias de tiras blancas son de la marca Gioseppo. Lleva un bolso de paja, un 'must' de este verano, con un detalle en amarillo. Los pendientes en tonos rojos junto con una diadema en tonos amarillos y verdes comprada en una tienda 'online' son el broche final del conjunto. «La verdad es que no voy de marcas, si me gusta, lo compro; no me fijo más».

Adrián Olmedo | Estudiante de Historia «Me pillas con las sandalias más viejas que tengo»

Carla Calvo

Este estudiante de Historia lleva unas bermudas rosas de Easy Wear combinadas con una camiseta blanca con estampados vegetales. A modo de chaqueta fina, lleva una camisa color azul marino de Sfera. Adrián Olmedo se suma a la tendencia 'ecofriendly' de usar bolsas de tela como complemento. En este caso la que ha elegido lleva dibujado un mapa de Berlín y las asas rojas le dan un toque de color, «la he comprado en una tienda justo aquí al lado», señala. La combinación de los colores rosa y rojo, en este caso de la bermuda con la bolsa, es una de las más arriesgadas, pero también de las que más se llevan. Completa el 'look' con unas sandalias clásicas de la marca Panama Jack. «Me pillas con las sandalias más viejas que tengo», admite.

Sara Vivero | Desarrolladora de negocio «Los zapatos son los típicos castellanos»

Carla Calvo

Sara Vivero lleva una minifalda vaquera con una camiseta de encaje transparente blanca, ambas de Zara. Los zapatos castellanos son un clásico con un toque más 'trending' al ser de color rosa palo y abiertos por detrás, a modo babucha. Esta desarrolladora de negocio lleva el móvil al cuello con unas cuerdas trenzadas en tonos rosas, una de las tendencias entre los más jóvenes que permite llevar el dispositivo siempre a mano. El bolso en tono crema es de Bimba y Lola y las gafas de pasta anchas son de la gama Mo de Multiopticas. Las orejas llenas de pendientes son el último grito en 'piercings'; cuantos más, mejor. Sobre todo en dorado.