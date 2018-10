Un mundo a tus pies

Los aficionados a los videojuegos de rol están de enhorabuena, y es que cada vez son más los lanzamientos que aprovechan las nuevas tecnologías para crear mundos de fantasía absolutamente épicos. Tenemos un buen ejemplo en el antes y después que ha supuesto la marca 'The Witcher', cuya tercera entrega es toda una demostración de cómo construir un universo en el que cada misión, por secundaria que parezca, tiene importancia y despierta interés. Otros que han dejado su impronta con altas dosis de calidad son los integrantes del estudio Larian Studios, responsables de la saga 'Divinity: Original Sin', cuya segunda entrega llega ahora a consolas con una versión mejorada gratis para los usuarios de la original de PC. Una aventura que pone el listón de los videojuegos de rol de vista isométrica a una altura alcanzable solo para algunos privilegiados. Tal es el nivel de 'Divinity: Original Sin II -Definitive Edition-'.

No es buen juego de rol si no posee una trama que se siga con interés. De hecho, y eso es algo que se ha notado en los últimos años, los buenos guiones son ya un característica que demandan los usuarios, especialmente en según qué géneros. Por este motivo los estudios se están poniendo las pilas, y buen ejemplo de ello es el anuncio del próximo 'Dying Light 2'. El título, que traslada a los usuarios a un apocalipsis zombi desde una perspectiva en primera persona y cargado de acción, contó en el momento de su presentación con el protagonismo del guionista Chris Avellone, en la pasada feria del E3 en Los Ángeles. Su presencia fue una declaración de intención absoluta, con una apuesta por la narrativa total, y es que entre los trabajos de Avellone se encuentran 'Planescape: Torment' o 'Pillars of Eternity'. También él es responsable, precisamente, de la trama de 'Divinity Original Sin II'.

Ficha técnica Título 'Divinity Oirignal Sin II -Definitive Edition-' Plataforma Xbox One, PS4, PC Precio 59,99 euros Edad -18

Este videojuego traslada al jugador al mundo de Rivellon, el mismo que el de la primera entrega. En esta ocasión, eso sí, la trama se sitúa miles de años después, en un momento en el que existe un grupo de hechiceros de la Fuente, conocidos tanto por su dominio de la magia como por el peligro que esta capacidad atrae. Por ello, los denominados maestres les tienen sometidos, y el personaje controlado por los usuarios es justo uno de estos sometidos. Es precisamente en los personajes y su historia particular donde se nota el esfuerzo de Larian Studios con respecto a esta segunda entrega. De este modo, los usuarios podrán elegir entre un héroe creado por ellos mismos o uno de los predefinidos del juego, quienes cuentan con un trasfondo y unas características únicas basadas, precisamente, en esa trayectoria. Entre las razas disponibles, están las clásicas de la saga: humanos, enanos, elfo, hombre-lagarto y no muertos.

Todos estos personajes, independientemente de la elección que haga el jugador con respecto a su héroe, forman parte de la trama, y a través de entablar conversaciones con ellos conoceremos su rol en la aventura. Una característica que enriquece el argumento, lo cual se ve potenciado por un sistema de afinidades que permite entablar relaciones de distinto tipo con cualquiera de ellos. El usuario tendrá, de hecho, que tomar sabias decisiones también en las conversaciones. Y es que si en algo brilla 'Divinity Original Sin II' es precisamente en esa capacidad por dejar al jugador que escoja la vía que mejor considere para resolver sus problemas. El progreso no es nada encorsetado, de manera que hasta las resoluciones aparentemente más locas pueden ser las más factibles.

Así, por ejemplo, librarse del collar que impide al personaje canalizar sus habilidades mágicas (con el que le tienen sometido los maestres) será uno de los primeros objetivos, pero las formas de hacerlo serán muchas y muy variadas. No faltan en el periplo, como no podía ser de otra forma, los combates, que se establecen por turnos. En ellos, cada participante contará con su propio turno, y cada acción consumirá una serie de puntos hasta que se agotan y no se puede realizar ninguna más. Además, se han mejorado gracias a la inclusión de nuevas habilidades y talentos, todos ellos adaptados al tipo de personaje, por lo que se muestran ricos en detalles y variedad.

Por otro lado, 'Divinity Original Sin II' bebe también del rol clásico en otras características como el hecho de poder disfrutarlo en compañía. El multijugador en línea para completar la campaña en cooperativo se une a un modo para enfrentarse a otros jugadores en duelos en los que prima la estrategia. Falta, eso sí, el sistema de juego 'Dungeon Master', que permite a un jugador invitar a hasta cuatro usuarios a partidas en las que las reglas son configuradas a su gusto. Todo un guiño al rol más puro, el de lápiz y papel, que esperemos que se estrene en algún momento en esta versión para consolas. Pese a esta ausencia, si a todos los contenidos anteriores le sumamos un apartado artístico rico en detalles y colores, el resultado es uno de esos videojuegos de rol imprescindibles para cualquier aficionado. Una oda al género que se ha vuelto a superar con esta secuela (y con esta Definitive Edition).