Zoido: «En Twitter podemos encontrar acciones preciosas» Juan Ignacio Zoido, ex ministro del Interior. / Ramón L. Pérez El diputado del PP afirma que «ya no soy ministro pero quiero seguir siendo tuitero» JOSÉ I. CEJUDO Granada Jueves, 14 junio 2018, 20:31

Juan Ignacio Zoido, exministro de Interior y diputado del PP, ha expuesto en #TATGranada su experiencia como tuitero, por la que se le llegó a conocer como «el ministro tuitero». «Ya no soy ministro, pero pienso seguir siendo tuitero», ha reconocido quien también fuera alcalde de Sevilla. «Dejando de ser ministro tendré más tiempo para llevar personalmente mi cuenta, nunca cambiará mi compromiso en ella», ha remarcado.

Porque Zoido intenta ser, ante todo, compromiso. «Me habían invitado con una condición que todo el mundo sabe que ahora no tengo pero no podía perder esta oportunidad. Es un día importante y se lo agradezco a Eduardo Peralta,

«Si me veis, no soy de la era digital. Tengo 61 años pero mi relación con Twitter es de usuario convencido y militante desde 2010 gracias a mi equipo y ahora soy un apasionado», ha reflejado el exministro del Interior. «Uso mis redes sociales para el servicio público. Se nota quién las usa por convencimiento y quién por estrategia o postureo», ha querido señalar Zoido, quien también valora que se puede hablar de otras cosas que no sean política.

«No es verdad que Twitter sea un pozo de odio e insultos, es un reflejo de la realidad y tiene cosas maravillosas como las preciosas acciones con el niño Gabriel o los desaparecidos. Es fundamental que en Twitter estén presentes valores como la solidaridad, la honestidad o el compromiso», ha querido reivindicar el diputado del Partido Popular.