«Estás en línea y no contestas»: el control de las redes como inicio de algo peor Vigilar el móvil, controlar lo que realiza en las redes sociales, enfadarse por no recibir una respuesta inmediata, son acciones que los jóvenes no consideran como violencia de género JOSÉ A. GONZÁLEZ Lunes, 26 noviembre 2018, 10:56

Casi dos de cada tres jóvenes españoles (27,4%) de entre 15 y 29 años considera que la violencia de género es una «actitud normal» en las relaciones de pareja, según el Barómetro 2017 de ProyectoScopio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

Vigilar el móvil, controlar lo que realiza en las redes sociales, enfadarse por no recibir una respuesta inmediata, son acciones que los jóvenes no consideran como violencia de género. «Es violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, no solo lo es el maltrato físico que hemos visto muchos años en televisión. Quizá esa sea una de las razones por la que los más jóvenes no la relacionen con violencia de género», explica a Innova+ Jorge Flores, director de Pantallas Amigas.

Según datos del ya extinto ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno en España, uno de cada tres personas jóvenes no identifica los comportamientos de control con violencia de género.

«La falta de información de contexto y el anonimato que ofrece internet ha dado lugar a la incorporación masiva de adolescentes a las redes sociales, facilitándoles así nuevas vías para el ejercicio de conductas violentas en la pareja», apunta Flores.

«Por favor, tengo que verte y hablar. Sé que me has leído. ¿Por qué no me coges el móvil?. Estás en líneas, ¿por qué no hablas?» Estos son mensajes compartidos en las redes sociales de conversaciones de WhatsApp entre jóvenes.

«Internet es un entorno muy cómodo para hacer daño a alguien mil rápido e inmediata y de forma impune. Hay varias formas de victimización», apunta el director de Pantallas Amigas. El 87% de los españoles utiliza teléfonos móviles inteligentes; el ordenador lo usa el 72%; la tablet.

En España hay 39,4 millones de personas que se conectan a internet y 27 millones a redes sociales, mientras que 37,2 millones de personas usan teléfono móvil. En el caso de España, el 92% de los usuarios se conecta diariamente; el 6% al menos una vez a la semana y el 2% como mínimo una vez al mes. El tiempo que los usuarios españoles pasan en internet es de 5,20 horas diarias y los jóvenes son los protagonistas de este uso. «La tecnología que ya llevamos encima permite que se desarrollen antes actitudes de control», apunta Flores.

Uno de cada tres jóvenes en España considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias, controlar a sus parejas, tal y como lo reconoce el 28% de los adolescentes encuestadas para el estudio, afirmando haber sufrido control abusivo por parte de sus parejas. «Cualquier actitud que suponga una coacción es una forma de violentar. Una exigencia permanente de tener que reportarle qué estás haciendo es violencia de género», puntualiza Jorge Flores.

El pasado ejercicio, Pantallas amigas, Twitter y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género establecieron un breve catálogo de diez formas de violencia de género digital, porque «no todo es violencia física, también hay psicológica» y no siempre se denuncia. Los expertos alertan a los más jóvenes de que esas conductas no sólo pueden ser constitutivas de delito, sino de que son señales de la «antesala de algo más grave». «En ese estado de control, la víctima no se da cuenta de que está siendo controlada».

Formas de violencia de género digital 1.Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil 2.Interferir en relaciones de tu pareja en Internet con otras personas 3.Espiar el móvil de tu pareja 4.Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales 5.Controlar lo que hace tu pareja en redes sociales 6.Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización 7.Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas 8.Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales 9.Obligar a tu pareja a que te muestre un chat con otra persona 10.Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online

El 18% de las mujeres y niñas han experimentado algún tipo de violencia seria por internet antes de cumplir 15 años, y hasta el 11% lo sufre desde que alcanzó esa edad, según datos del observatorio de Violencia de Género del Lobby Europeo de Mujeres.

En 2018 y hasta la fecha, 44 mujeres han muerto por violencia de género. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de 2018 se han recibido 62.215 llamadas pertinentes. El 016 es un teléfono gratuito que no deja rastro y al que se puede llamar ante un caso de maltrato.