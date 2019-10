Los 'gamers' toman el escenario del Teatro Calderón de Valladolid DeNiis y Diego GB, durante una de las tres partidas del Fortnite que disputaron. / Alberto Mingueza Congreso R-evolución 4.0 Andoni Payo, Diego GB y DeNiis hacen las delicias del público juvenil en una sesión dedicada a la revolución de los videojuegos, centrada en el FIFA 2020 y en el Fortnite JESÚS DOMÍNGUEZ Valladolid Miércoles, 2 octubre 2019, 22:28

Ahora los niños ya no quieren ser toreros, salir en el papel couché. Tampoco sueñan con ser portada de un álbum de cromos de fútbol. Ahora piensan en actualizaciones y en parches, en el FIFA y en el Fortnite, en forjar carreras en los eSports, a golpe de clic, de botón y de joystick. El futuro nos sobrevino a los carcas: el FIFA 98 ya no es el mejor que ha existido –malditos millenials–; ahora lo narra Ibai Llanos y los niños quieren ser como él. Como él o como Edu 'Seniki' González. O como alguno de esos 'gamers' profesionales –sí, profesionales– a los que siguen en sus redes sociales.

Aunque también hay clubes y ligas, habría sido inimaginable hace años pensar en ser profesional del Subbuteo o de las chapas por más que haya expertos en darlas). Esperar a los partidos y a las partidas de terceros (no se trata de ser inclusivo: dependía de lo solicitada que estuviera la máquina) generaba inquietud en los prácticamente desaparecidos salones de recreativos. Ahora los más jóvenes no solo esperan, sino que en YouTube es tendencia ser un simple seguidor, y hermanos pequeños, primos o hijos no parecen aburrirse frente a las pantallas viendo cómo son otros los que dirigen o desarrollan las acciones. ¿Dónde quedó la tensa espera con los cinco duros quemando en la mano? No en el Teatro Calderón, desde luego. No ahora. No ayer, cuando los 'gamers' se adueñaron del escenario y del patio de butacas para disfrutar de partidos y partidas de tres profesionales: Andoni Payo, que lo es del FIFA, y Diego GB y DeNiis, que lo son de ese fenómeno denominado Fortnite.

Y Sandro marcó gol

Uno de los lamentos de los aficionados del Real Valladolid en este inicio de curso es que Sandro, probablemente su fichaje estrella, todavía no ha marcado gol. Lo hizo en el gran proyector del Calderón, gracias a la técnica digital de Andoni Payo, campeón de España en tres ocasiones y decimotercer clasificado en el último Mundial del FIFA.

A sus 20 años, lleva tres dedicándose laboralmente a este videojuego de simulación de fútbol, alcanzando ya esas cotas tan altas. Forma parte del Movistar Riders, «uno de los mejores clubes de España», y que cuenta en Madrid con una residencia al más puro estilo La Masía. En Valladolid estuvo acompañado por Jorge, su 'team manager', figura con la que se contextualiza más aún la dimensión adquirida por el fenómeno 'gamer'.

Momentos antes de jugar ante dos aficionados estuvo un rato al margen concentrado, como si lo suyo fuera algo así como el ajedrez del siglo XXI. Lo que parece un exabrupto tiene su sentido: como cualquier juego, tiene su táctica y sus estrategias. Es más: como el ajedrez, está reconocido como actividad deportiva por el COI desde abril de este 2019, lo que hace que no sea tan descabellado pensar en él como futuro deporte olímpico.

Antes de que Sandro viera puerta al fin, Payo posó con no pocos aficionados, tanto en la sesión de mañana como antes de que arrancara la sesión de tarde de R-evolución 4.0. Alguno, incluso, le pidió algún consejo para aplicar a su equipo en el juego recién salido al mercado, aunque el resultado depende de la maña de quien juega, no tanto (o al menos no solo) de los futbolistas en los que proyecta sus instrucciones. La prueba, que el Real Valladolid goleó al PSG sin pasar ningún esfuerzo. Si lo ve Ronaldo...

Si lo ve Ronaldo puede que decida innovar y apostar por los eSports como han hecho otros clubes profesionales, de fútbol algunos, como el Real Madrid, que la temporada pasada suplió en el mundo virtual la marcha de Cristiano Ronaldo con el fichaje de Alex Hunter. El atacante de 19 años eligió al campeón de Europa para volver al fútbol europeo después de triunfar en la MLS (Estados Unidos), aunque en el Bernabéu nadie lo vio: era el protagonista del modo del FIFA 'El Camino: Champions'.

El juego de moda

Los dos partidos que disputó Andoni Payo se cortaron por un patrón lógico: se impuso a sus rivales sin pasar muchos apuros, con un estilo a veces 'freestyle', con filigranas con las que trataba de mostrar su destreza. Ambos contaron con un narrador de excepción, Edu 'Seniki' González, al igual que los jugadores, profesional del mundillo.

Seniki ha estado presente en muchos torneos de juegos de todo tipo, entre ellos, el de moda: Fortnite, la plataforma de combate que tiene a todos los jóvenes prendados. Si bien su edad mínima es de 12 años, entre el público había más de un niño de menor edad, quién sabe si jugador. Y es que debe ser adictivo, a tenor de la gran irrupción que ha tenido en el mercado de los videojuegos. Como la mejor muestra es un botón, sirva como ejemplo que el estadounidense Kyle 'Bugha' Giersdorf, se hizo con un botín tres millones de dólares. Como para no bailar...

Porque si hay una cosa que llama la atención en una primera toma de contacto son los bailecitos de los personajes al conseguir una victoria, imitados, por ejemplo, por el futbolista francés Antoine Griezmann en sus goles.

Sin embargo, en esta ocasión no hubo triunfos que celebrar, puesto que ni Diego GB ni DeNiis tuvieron la mejor de sus tardes. Jugaron con varios aficionados del público hasta tres partidas, pero en las tres el equipo que formaron acabó pereciendo en el campo de batalla, cosa que se puede entender como normal si se tiene en cuenta que en cada partida participan 100 personas de todo el mundo.

La extensión del terreno y la obligación de acabar siendo el último superviviente, a la vez que recoges recursos para construcciones defensivas y armas para la batalla, hacen del Fortnite –dicen– un videojuego muy adictivo, que conocían todos los asistentes a la sesión de tarde del encuentro R-evolución 4.0. Ayuda también el que cada semana aparecen nuevos paquetes con novedades, tanto de escenarios, como de ambiente, como temáticos, como el último pack de Batman. El tranquillo, como en todo en la vida, depende de las horas de práctica. Aunque a los más mayores ayer se les hacía un mundo. Sí, una revolución.