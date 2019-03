Soria Treinta sorianas 'Rompedoras' cuentan su experiencia a 300 jóvenes para inculcar la igualdad Las participantes en la cita saludan / JULIÁN GARCÍA La Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León logran reunir en el mismo evento a mujeres sorianas de renombre, que enseñaron a las niñas a no poner límites a sus expectativas ISABEL G. VILLARROEL Soria Miércoles, 6 marzo 2019, 18:49

Trescientas jóvenes de entre 9 y 18 años de los diferentes centros educativos de la provincia de Soria se han dado cita en el centro cultural Palacio de la Audiencia para conocer la experiencia de treinta mujeres profesionales sorianas. Fue una jornada organizada por el campus universitario Duques de Soria de la Universidad de Valladolid bajo el título 'Rompedoras' cuyo objetivo era inculcar a las chicas que no deber poner límites a sus expectativas. En el evento participó la vicerrectora de Estudiantes de la UVA, María Angeles Sobaler, quien explicó que «estas futuras mujeres seguro que se han creado unas expectativas extraordinarias sobre su futuro profesional y no queremos que crezcan sufriendo límites en su promoción personal».

También asistió la gerente del servicio Público de Empleo, Rocío Lucas, quien apostó por la igualdad en el acceso a la educación, «esta es una iniciativa magnífica porque aquí vemos como se entronca la educación universitaria con la no universitaria, que es uno de los elementos esenciales en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres».

Entre las trainta rompedoras se reunieron todo tipo de perfiles como Alicia Gonzalo Ruiz, investigadora en Neurociencias; Ana Isabel Hernández Alaya, jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Comisaría de Soria; Beatriz Aldea Lafuente, directora de Centros de Alzheimer Soria; o Carolina Fuentes, paleontóloga. También asistió Carolina Hamodi Galán, doctora en Innovación en Educación y tres veces campeona de España de Judo; Cristina Martínez Navarro, artesana y socia fundadora de la empresa El Acebarillo; Elena Lucas Gonzalo, propietaria y jefa de cocina del Restaurante La Lobita con una estrella Michelin o Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León. Barcones apuntaba que «yo he contado a estas niñas mi experiencia que es cómo una chica de Berlanga de Duero, del medio rural, ha trabajado fuerte hasta llegar donde quería, que es a un puesto y a un lugar desde donde poder trasformar la sociedad».

Pero el protagonismo se lo llevaron las niñas que participaron en esta jornada, como Cecilia y Elizabeth que tienen 16 años, o Julia de 9 años, quienes tenían claro que «somos todos iguales, y no hay que tratarnos a las niñas de forma diferente porque somos iguales que los niños», señalaban que «no hay ninguna situación donde me haya sentido discriminada pero en el colegio sin darnos cuenta nos separan chicas y chico y eso al fin y al cabo es una forma de machismo. Cecilia explicaba que «en mi entorno no me quejo porque hay bastante igualdad».