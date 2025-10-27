Trasladado al hospital de Soria un intoxicado por humo en el incendio de una vivienda El fuego se desató en la madrugada de este lunes en un domicilio situado en la avenida Aragón de la capital soriana

E. N. Lunes, 27 de octubre 2025, 09:48

Un hombbre de 60 años tuvo que ser evacuado al hospital en la madrugada de este lunes tras el incendio en una vivienda en Soria capital. El fuego se registró sobre la 1:30 horas en un domicilio situado en el número 8 de la avenida Aragón, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió varias llamadas en las que se alertaba de lo sucedido y concretaban que, al parecer, se había originado en la chimenea. Aseguraban, además, que en principio no había personas afectadas.

Desde la sala del 112 se informó a la Policía Local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Soria. A llegar, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía solicitaron asistencia sanitaria para atender a una persona que había resultado intoxicada por el humo, por lo que se pasó el aviso a Sacyl, que movilizó una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de 60 años, que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.