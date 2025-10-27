El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una ambulancia del 112 de Castilla y León en una imagen de archivo. El Norte

Trasladado al hospital de Soria un intoxicado por humo en el incendio de una vivienda

El fuego se desató en la madrugada de este lunes en un domicilio situado en la avenida Aragón de la capital soriana

E. N.

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:48

Comenta

Un hombbre de 60 años tuvo que ser evacuado al hospital en la madrugada de este lunes tras el incendio en una vivienda en Soria capital. El fuego se registró sobre la 1:30 horas en un domicilio situado en el número 8 de la avenida Aragón, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió varias llamadas en las que se alertaba de lo sucedido y concretaban que, al parecer, se había originado en la chimenea. Aseguraban, además, que en principio no había personas afectadas.

Sucesos en Castilla y León

Detenido por robar una mochila a la clienta de una tienda del centro de Valladolid

Detenido por robar una mochila a la clienta de una tienda del centro de Valladolid

Un joven de 19 años sufre rasguños en cara y manos tras volcar en El Espinar

Un joven de 19 años sufre rasguños en cara y manos tras volcar en El Espinar

Desde la sala del 112 se informó a la Policía Local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Soria. A llegar, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía solicitaron asistencia sanitaria para atender a una persona que había resultado intoxicada por el humo, por lo que se pasó el aviso a Sacyl, que movilizó una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de 60 años, que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  3. 3

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  4. 4

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  5. 5 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  6. 6

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  7. 7 Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca
  8. 8

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  9. 9

    Nano Arranz: «No soy de probar tapas nuevas pero en Los Zagales siempre me fío»
  10. 10

    La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trasladado al hospital de Soria un intoxicado por humo en el incendio de una vivienda

Trasladado al hospital de Soria un intoxicado por humo en el incendio de una vivienda