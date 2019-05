Soria Soria ¡Ya! reclama a los políticos compromisos contra la despoblación de cara al 26-M Pancarta de Soria ¡Ya!, en la manifestación de Madrid. La plataforma lamenta que los partidos obviaran el desafío demográfico en la pasada campaña de las generales ISABEL G. VILLARROEL Jueves, 2 mayo 2019, 10:29

La Plataforma Soria ¡YA! reclama a los partidos políticos que aprovechen la nueva cita con las urnas del próximo 26 de mayo para exponer, esta vez sí, sus programas y propuestas para hacer frente a la despoblación. Este colectivo ciudadano exige a las distintas formaciones que no hagan oídos sordos al clamor ciudadano que se escuchó hace un mes en la histórica manifestación de 'La Revuelta de la España Vaciada', que organizó Soria ¡YA! junto a Teruel Existe el pasado 31 de marzo y que congregó a más de 100.000 personas provenientes de una veintena de provincias. Aquel día una impresionante marea humana se movilizó en Madrid para demandar inversiones y planes integrales de actuación que reviertan la sangría demográfica que asola a buena parte del interior de este país, y de forma específica a Soria.

«Esta provincia, por su condición de Zona Cero de la Despoblación en España y en el sur de Europa, adquirió un protagonismo destacado en aquella protesta, acaparando buena parte de las imágenes de una fecha inolvidable. Soria ¡YA! ha trabajado y lo seguirá haciendo para visibilizar las reivindicaciones de esta tierra y dar a conocer su situación límite tanto dentro como fuera de nuestras fronteras«.

Fruto de este esfuerzo, las demandas de Soria y de sus gentes han aparecido en más de una veintena de medios de comunicación internacionales (de países como Alemania, Austria, Chile, Estados Unidos, Francia, Reino Unido o incluso Catar y Vietnam) y han sido varios los periodistas y corresponsales extranjeros que han visitado nuestra provincia para conocer in situ su agónica situación. Así, la exigencia de un futuro para Soria ha protagonizado noticias y reportajes en prestigiosos medios, auténticas referencias de información y opinión en sus países, como The New York Times, The Washington Post, The Economist, Le Figaro o el Wiener Zeitung, el periódico más antiguo del mundo aún en circulación.

Frente a la amplia cobertura que ha recibido 'La Revuelta de la España Vaciada' y el caso concreto de Soria, esta plataforma lamenta que, «durante la campaña para las recientes elecciones generales, los dirigentes políticos de nuestro país hayan obviado la cuestión de la despoblación. El denominado reto demográfico apenas si mereció unos segundos en los debates televisivos previos al 28 de abril, pese a que la cohesión y la vertebración territoriales constituyen uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta España en décadas venideras».

Por tanto, Soria ¡YA! insta a los candidatos que concurren a las elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo 26 de mayo a que no se olviden de esta cuestión crucial para el futuro de este país. «Demandamos que se comprometan y ejecuten de forma urgente medidas que contrarresten el progresivo vaciamiento que ha sufrido la provincia de Soria (la más damnificada entre los territorios vaciados), antes de que sea demasiado tarde. Queremos inversiones, infraestructuras, servicios y fondos europeos finalistas para que esta provincia sea una tierra de oportunidades y no, como en la actualidad, la Zona Cero de la Despoblación«