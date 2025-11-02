El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de una edición anterior del toro jubilo de Medinaceli. César Manso / AFP

Soria

La prohibición de mover ganado deja en el aire el Toro Jubilo en Medinaceli

El día 8 se decidirá si se levanta o permanece la suspensión por la Dermatitis Nodular Contagiosa

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:01

Las medidas de bioseguridad aprobadas por la Junta para evitar la propagación de la Dermatitis Nodular Contagiosa (DCN) en la cabaña ganadera deja, de momento, en suspenso la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria).

El pasado 25 de octubre la Junta determinó que, en un plazo de dos semanas, se prohibían la celebración de todas las ferias, mercados y cualesquiera concentraciones de ganado de la Comunidad con el objetivo de reforzar la prevención frente a la DNC que afecta al ganado vacuno.

La decisión de prohibir el movimiento de ganado será revisada de forma continuada en función de la evolución epidemiológica y será el 8 de noviembre, fecha en la que expira la prohibición, cuando se decida si se prorroga o no la orden, informa Ical.

«Esta decisión, de carácter temporal se ha tomado en base al principio de máxima prevención, para proteger la sanidad animal y la estabilidad del sector ganadero, siendo revisada de forma continuada en función de la evolución epidemiológica», trasladó la Junta.

Desde la Delegación Territorial en Soria estiman, que debido a la evolución de la enfermedad con 18 focos solo localizados solo en la provincia en Gerona, la suspensión se levante.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo suspendió la celebración del Toro Jubilo el pasado año, tras la petición del Partido Animalista Pacma. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó el 17 de septiembre la medida cautelar que había frenado la realización de la fiesta de interés turístico regional y el único toro de fuego de Castilla y León.

Ahora es la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) la que deja en el aire la celebración de esta fiesta prevista para el 15 de noviembre. La DNC una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, por lo que exige extremar la bioseguridad y reducir concentraciones que favorecen la transmisión indirecta. No afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

