Investigado en Soria tras ser pillado conduciendo con un carnet falso

Fue sorprendido en un control de seguridad ciudadana

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:30

Agentes de la Guardia Civil de Soria investigaron al conductor de un turismo por conducir con un carné falso. Fue sorprendido en un control de seguridad ciudadana cuando realizaban un control preventivo en la A-2 término municipal de Arcos de Jalón (Soria).

Al proceder a la parada y control de un turismo e identificación del conductor, éste exhibe un permiso de conducción que ofrece a los agentes dudas sobre su autenticidad, procediendo a su retirada mediante acta de intervención para su remisión, análisis y estudio por parte del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Soria.

Una vez que realizaron el estudio por parte de este grupo de investigación del permiso de conducción intervenido, se constata su falsedad y proceden a hacer las gestiones pertinentes para la localización del conductor y su comparecencia en dependencias oficiales. La persona está investigada por un delito de falsedad documental.

Las diligencias instruidas y el conductor han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Almazán (Soria). Este delito está contemplado en el art. 392 del Código Penal, puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

