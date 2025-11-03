El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. Rodrigo Jiménez

Investigado un conductor en Soria tras ser grabado mientras adelantaba a un camión en línea continua

Se le imputa un delito de conducción temeraria

El Norte

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:04

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Soria investigan a un conductor que adelantó a una camión en línea continua en Barca. El hecho ocurrió a las 12. 09 horas del día 20 y fue captado por un usuario que grabó la infracción y facilitó al GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) el vídeo al ir equipado el vehículo de un dispositivo de captación de imágenes.

A esta persona se le imputa un delito de conducción temeraria en la CL-116 en el término municipal de Barca. En concreto, según la Guardia Civil, efectuó un adelantamiento a un vehículo de gran tonelaje en tramo de vía con señalización vertical y horizontal de prohibición de adelantamiento, circulando otro vehículo en sentido contrario, obligándoles a realizar maniobras evasivas para evitar la colisión.

Tras el visionado de las grabaciones en vídeo y realizar las investigaciones oportunas, el grupo GIAT procedió a identificar y localizar al vehículo y conductor infractor de los hechos, y procedió a su investigación como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo con temeridad manifiesta, remitiendo las diligencias al Juzgado de Instrucción de Almazán (Soria).

Este delito está recogido en el art. 380 del Código Penal y castigado con penas de prisión de seis meses a dos años, multa superior a uno y hasta seis años.

