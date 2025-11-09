El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia de Sacyl, en una imagen de archivo. El Norte
Soria

Herido un motorista tras chocar con un camión en Ólvega

El accidente ocurrió dentro del polígono industrial del pueblo

El Norte

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

Un motorista, de unos 50 años, resultó herido esta mañana en un colisión entre su vehículo de dos ruedas y un camión en la carretera SO-380, km. 8, dentro del polígono industrial de Ólvega, en Soria, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

Noticias relacionadas

Herido un hombre en silla de ruedas tras ser atropellado en un pueblo de Soria

Herido un hombre en silla de ruedas tras ser atropellado en un pueblo de Soria

Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar

Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 13.42 horas, por lo que se enviaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Ólvega.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  4. 4 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  5. 5

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  6. 6 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  7. 7

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  8. 8 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  9. 9

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  10. 10

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un motorista tras chocar con un camión en Ólvega

Herido un motorista tras chocar con un camión en Ólvega