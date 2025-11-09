Herido un motorista tras chocar con un camión en Ólvega

El Norte Valladolid Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:51 Comenta Compartir

Un motorista, de unos 50 años, resultó herido esta mañana en un colisión entre su vehículo de dos ruedas y un camión en la carretera SO-380, km. 8, dentro del polígono industrial de Ólvega, en Soria, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 13.42 horas, por lo que se enviaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Ólvega.