Una ambulancia de Sacyl, en una imagen de archivo. El Norte

Herido un hombre en silla de ruedas tras ser atropellado en un pueblo de Soria

Fue arrollado por un turismo en Almazán, en el Camino Tejeras

El Norte

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:24

Un hombre en sillas de ruedas, de unos 51 años, resultó herido esta tarde tras ser atropellado por un turismo en el Camino Tejeras, en Almazán (Soria), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 18.55 horas, por lo que movilizó hasta el lugar a la Policía Local de Almazán, a la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias sanitarias - Sacyl.

