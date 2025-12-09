Herido un hombre de 75 años al salirse su coche de la carretera en Soria El accidente se produjo este lunes por la tarde a la altura de Vinuesa

Un hombre de 75 años resultó herido este lunes tras salirse de la carretera el coche en el que viajaba en la provincia de Soria. En concreto, el accidente se produjo pasadas las seis del a tarde en el kilómetro 28 de la carretera SO-820, en el cruce con la carretera SO-810, en Vinuesa, cuando la sala de operaciones recibió una llamada en la que se informaba de que el varón estaba además. Además, se hallaba atrapado en e interior del vehículo.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Soria, de los Bomberos y una ambulancia de soporte vital básico y persona sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Covaleda, enviados por el centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Se activó también de inicio una UVI móvil, pero fue finalmente anulada tras la valoración del estado del paciente por parte del personal de Atención Primaria. El septuagenariofue evacuado más tarde en la ambulancia de Emergencias Sanitarias al Hospital de Soria.