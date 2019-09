Soria Las empresas de Soria no encuentran soldadores o camareros entre otros empleos especializados Un soldador trabaja en un taller. / El Norte La Cámara de Comercio busca atraer inmigrantes regulares formados en los empleos que necesitan las empresas de Soria para crecer o instalarse ISABEL G. VILLARROEL Jueves, 12 septiembre 2019, 13:35

El problema de la falta de personal para las empresas sorianas es el eje principal del encuentro que se ha celebrado en la Cámara de Comercio de Soria entre el director general de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, José Alarcón Hernández y el empresariado soriano. La Cámara de Comercio de Soria estima que «las empresas sorianas requieren al menos 300 trabajadores de manera inminente, son datos de la semana pasada según hemos consultado con empresas de todos los sectores y de todos los tamaños», ha explicado el presidente Alberto Santamaría.

Los perfiles de trabajadores que más se necesitan son los de personal de mantenimiento, peones agrícolas y ganaderos, camareros, cocineros, conductores, soldadores e ingenieros, entre otros. El 75% de las empresas encuestadas llevará a cabo inversiones en los próximos tres años y el 67 tiene previsto generar empleo. Sin embargo, el 70% manifestó que van a tener problemas para encontrar trabajadores de los perfiles que precisan: más de 1.700 trabajadores en tres años.

El director general de Migraciones del Ministerio de Trabajo, José Alarcón, ve la solución en «regularizar la situación de los inmigrantes ilegales formados en los puestos que se necesitan para traerlos a las zonas despobladas, porque el empleo que se ofrece coincide con puestos menos cualificados, más especializados y en lugares con problemas demográficos».

Sin embargo, reconoce que los bajos salarios que se ofrecen y la precariedad laboral son también la causa de que los puestos estén vacantes, «no seré yo quien defienda que el trabajo precario fija población, es más, igual que nosotros buscamos a gente que venga de fuera, los nuestros se están yendo a otros países donde probablemente el sueldo del mismo puesto de trabajo sea mejor, pero no me compete a mí analizarlo y también creo que solo es una circunstancia más añadida».

A este problema hay que sumar, «el gran volumen de jubilaciones que espera que se produzca en este país entre la población activa en los próximos diez años». También se ha presentado el programa Visar, un proyecto piloto que el Ministerio ha puesto en marcha para conceder visados a hijos y nietos argentinos que no tengan nacionalidad española y que busquen empleo en nuestro país.