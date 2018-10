Soria La directora general de Profesionales de la Junta califica de «puntual» la falta de 11 médicos en el hospital de Soria Concha Nafría ratifica que el programa de incentivos para paliar la falta de profesionales no incorpora motivaciones económicas ISABEL G. VILLARROEL Soria Martes, 23 octubre 2018, 13:34

En el hospital Santa Bárbara de Soria hay 186 plazas de sanitarios, 175 de ellas están cubiertas, 11 de quedan vacantes. En la actualidad falta un anátomo patólogo, cuatro anestesistas, un dermatólogo, un especialista en medicina interna, un nefrólogo, un radiólogo, un experto en administración y documentación clínica, y un profesional de urgencias hospitalarias. La directora general de Profesionales de la consejería de Sanidad, Concha Nafría, insiste en que es una situación puntual y que hay un déficit a nivel nacional, y Castilla y León no es la comunidad que peor situación atraviesa; «ante esta situación puntual, nosotros usamos las ofertas de empleo público para intentar solucionar los problemas de los hospitales deficitarios, creemos que es la mejor solución para ir cubriendo esos huecos. Además, con el concurso de traslados, los profesionales tienen derecho a esa movilidad, si se produce un hueco por cubrir, también acudimos a las bolsas de empleo temporal que por cierto ahora hemos resuelto una nueva actualizada para que las diferentes gerencias puedan efectuar nombramientos temporales; aun así el problema está en toda España y tenemos reuniones periódicas con el ministerio de Sanidad donde estamos estudiando medidas que palíen el déficit, y en Castilla y León no somos de las peores comunidades, tenemos problemas para cubrir vacantes por sustitución y vacaciones pero adoptamos medidas como prolongar la edad de jubilación voluntaria para los profesionales que lo pidan, concursos de traslados como el último al que se han incorporado 160 personas de otras comunidades, o procesos selectivo e incremento de plazas de formación y residentes en especialidades deficitarias».

Nafría ha recordado que el Sacyl trabaja en un proyecto de decreto que regulará los puestos de difícil provisión por ser poco atractivos. Sacyl propone la flexibilización del horario, puntuar el garantizar la asistencia sanitaria en estas localidades; o percibir ayudas de acción social y económicas para compensar los gastos ocasionados por daños en los vehículos particulares por su uso en el trabajo. Sin embargo el decreto no contempla incentivos económicos reales por lo que no convence a los profesionales del sector. «Estamos estudiando con los sindicatos en mesa sectorial un proyecto pero el tipo de incentivos no son tanto económicos sino de movilidad, mayor puntuación en las bolsas de empleo temporales, investigación, y formación, pero no económicos».

Precisamente por estos motivos, la plataforma Soria Ya! llama a la movilización el próximo viernes a partir de las ocho de la tarde en la plaza de San Esteban de la capital».