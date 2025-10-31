El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alguno de los elementos incautados. Guardia Civil Soria

Detienen a un presunto traficante de drogas en un pueblo de Soria

Utilizaba 3 viviendas para sembrar, secar y almacenar marihuana y disponía de un sistema de videovigilancia

El Norte

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:52

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria detuvieron a un varón de 30 años de edad en Santa María de Huerta como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.

La denominada operación 'Hurucay' se saldó también con tres registros domiciliarios en la misma localidad, autorizados por el Tribunal de Instancia-Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán, y en los que se localizaron de forma fraccionada 50,8 gramos de metanfetamina, 3.831 gramos de cogollos de marihuana en seco y 2.539 gramos de restos de poda de marihuana. Asimismo, se intervinieron semillas, productos fitosanitarios y abonos utilizados en el proceso de cultivo de la marihuana. También, fue incautado un vehículo, un teléfono móvil y dinero en efectivo procedente de la venta de la droga.

Las tres viviendas, que eran utilizadas en las distintas fases de producción, (en una se sembraba la marihuana, en otra se procedía al secado y la tercera era destinada al almacenaje), contaban con un sofisticado sistema de video-vigilancia para controlar dichos procesos, evitar posibles robos y tratar de detectar la presencia de los agentes de la Guardia Civil. Este sistema, que estaba instalado ilegalmente, incumpliendo la normativa sobre protección de datos, fue retirado en el momento de la intervención.

Las diligencias instruidas, en unión del detenido, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia-Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán (Soria), tras la pertinente toma de declaración se decretó su ingreso en prisión.

