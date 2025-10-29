Detienen a un hombre en Soria después de hallar muerto a su padre El cadáver fue encontrado en el domicilio que compartían en Ágreda después de que los vecinos aseguraran que hacía días que no veían al fallecido pasear por el pueblo

El Norte Valladolid Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24

Un vecino de la localidad soriana de Ágreda, de 46 años de edad, ha sido detenido por la Guardia Civil después de que se encontrara el cadáver de su padre en el domicilio que compartían ambos.

De momento se desconocen las causas del fallecimiento del anciano, aunque los vecinos de la localidad han destacado que desde hace días no se le veía pasear por el pueblo, según informaron a Ical algunos vecinos.

