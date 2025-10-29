El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de dos vehículos de la Guardia Civil. El Norte

Detienen a un hombre en Soria después de hallar muerto a su padre

El cadáver fue encontrado en el domicilio que compartían en Ágreda después de que los vecinos aseguraran que hacía días que no veían al fallecido pasear por el pueblo

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24

Un vecino de la localidad soriana de Ágreda, de 46 años de edad, ha sido detenido por la Guardia Civil después de que se encontrara el cadáver de su padre en el domicilio que compartían ambos.

De momento se desconocen las causas del fallecimiento del anciano, aunque los vecinos de la localidad han destacado que desde hace días no se le veía pasear por el pueblo, según informaron a Ical algunos vecinos.

