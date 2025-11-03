Detenido en Soria por agredir y robar el móvil a otro hombre en la vía pública Los hechos ocurrieron de manera sorpresiva y por la espalda cuando la víctima se dirigía a su domicilio

Agentes de la Policía Nacional de Soria detuvieron a un hombre, de 45 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones, al golpear a otro varón y sustraerle su teléfono móvil, según informaron fuentes de la Subdelegación de Gobierno y recogidas por Ical.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado martes, cuando la víctima se dirigía a su domicilio. De forma inesperada, recibió un fuerte impacto en la parte trasera de la cabeza, momento en el que el autor del ataque aprovechó el estado de confusión del agredido para tirarle al suelo y golpearle en la cabeza y cara. Seguidamente le sustrajo el teléfono móvil que llevaba en su mano, y salió huyendo.

Al lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios que trasladaron al herido al Hospital Santa Bárbara donde le asistieron de sus lesiones. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió la fractura de dos dientes, así como una herida en la cabeza que precisó la colocación de dos grapas.

Desde el momento en que la Policía tuvo conocimiento de estos hechos, se iniciaron las investigaciones para esclarecer los mismos. Finalmente, las indagaciones culminaron con la identificación, localización y detención del presunto autor de la agresión y la sustracción del terminal telefónico. Al término de las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.