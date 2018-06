Soria 'Cultivamos agua' realizará un diagnóstico sobre la calidad del agua en la provincia El programa de educación ambiental que ha organizado la Diputación de Soria impartirá charlas informativas en 22 pueblos de la provincia ISABEL G. VILLARROEL Lunes, 25 junio 2018, 14:47

'Cultivamos agua' es un programa de educación ambiental sobre el uso responsable de fertilizantes en la agricultura y su influencia en la calidad de las aguas que se desarrollará durante los próximos meses en Soria. La campaña ha sido presentada en la Diputación Provincial por la vicepresidenta de la Diputación, Esther Pérez y la responsable de la empresa Bioesfera, Yolanda Santos que es la encargada su desarrollo. Se trata de un programa que organiza la Diputación Provincial con la cofinanciación de la Junta de Castilla y León dentro de la Estrategia de Educación Ambiental. Según ha explicado Esther Pérez, lo que se plantea con 'Cultivamos Agua' «tiene que ver con el uso responsable de fertilizantes en la agricultura y la influencia que tiene en el medio ambiente, en particular en la calidad de las aguas y todas las alternativas que habría al uso de esos fertilizantes».

Desde 2010 la Diputación de Soria está prestando el servicio de control analítico del agua de consumo humano en gran parte de los núcleos de población de la provincia. Gracias a él se ha observado un incremento en el contenido de nitratos, lo que ha obligado a instalar sistemas de tratamiento o a buscar nuevas captaciones a los municipios. La vicepresidenta de la Diputación ha incidido en que esta situación «nos obliga a buscar nuevos sistemas de control e incluso en algunos municipios también hay que suministrar agua en cisternas por calidad de las aguas». Reconoce Esther Pérez que «la organización de las jornadas se justifican porque es uno de los principales problemas que tenemos, la de la contaminación de las aguas y los acuíferos».

En 2017 por problemas de la calidad del agua, sin desglosar si son por contaminación por nitratos o de otro tipo, la Diputación Provincial de Soria suministró un total de 197.000 litros, en lo que va de año son 31.000 litros los facilitados por los camiones cisternas. La concentración máxima permitida de nitratos en agua es de 50 miligramos por litro con lo cual,» lo que se persigue con esta campaña es una rebaja en las aguas por infiltración» apunta Pérez. Está dirigida a profesionales, agricultores y ganaderos, organizaciones agrarias, entidades locales y a la población en general.

Yolanda Santos de la empresa Bioesfera ha descrito Cultivamos Agua como una iniciativa «novedosa», porque a nivel nacional no hay campañas de educación ambiental y por ello «tenemos mucha ilusión para mantener esa calidad que tenemos en Soria como limpia, verde, natural y sostenible». La Campaña se estructurará en tres partes diferenciadas. La primera es un diagnóstico de situación en la que se determinará cómo está el agua de consumo en la provincia. Santos incide en que hay pueblos que no disponen de agua potable por contaminación por nitratos, «es un problema muy serio y grave». El diagnostico se hará en base a los análisis que dispone la Diputación provincial, 883 muestras de casi todos los municipios de Soria, de los que no haya, se recogerán para hacer un análisis completo. Como los datos son de varias anualidades, el estudio permitirá ver la evolución que han experimentado las aguas en los últimos años.

La segunda parte de la campaña de concienciación ambiental serán charlas y talleres informativos en 22 municipios de toda la provincia durante los meses de agosto y septiembre. Yolanda Santos añade que «se pretende abarcar casi toda la provincia, vamos a las cabeceras de comarca y sobre todo incidir en las áreas agrarias que tienen más problema por contaminación por nitratos». A las conferencias están invitados los agricultores y ganaderos y así como personas que quieran asistir. La campaña se completará con la edición de una guía de buenas prácticas de la que se editarán 10.000 ejemplares que se repartirán entre las personas que acudan a las charlas, en las cámaras agrarias, la propia diputación provincial y los sindicatos agrarios. Además, la guía se colgará en PDF en la página web de la Diputación para que todo el que lo desee se la pueda descargar. El documento no es un código técnico al uso, sino un conjunto de recomendaciones de buenos usos para ahorrar dinero y conservar el entorno natural.