CCOO denuncia que algunos docentes interinos recibieron la llamada de Educación el día previo a la vuelta al cole

ISABEL G. VILLARROEL Soria Lunes, 14 de septiembre 2020, 12:33 Comenta Compartir

En este comienzo de curso tan diferente también para los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de grado superior de FP inicial y de grado medio y superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, padres, profesores y alumnos «tenemos que aunar fuerzas para construir una escuela lo más organizada posible. Pero con tanta falta de transparencia y diálogo es complicado organizarse. Desde el comienzo del mes de septiembre el sindicato FeSP-UGT no ha parado de recibir quejas del profesorado de todos los niveles. Tanta es la falta de comunicación que nos hemos visto obligados a recabar los datos por nuestra cuenta preguntando a los equipos directivos por la contratación de docentes. Desde el sindicato criticamos las prisas de la Junta, ya que muchos docentes interinos recibieron la llamada de la consejería el mismo martes previo a la vuelta al cole. En secundaria siguen faltando muchos profesores por llegar para hacer frente a la situación de pandemia COVID-19».

Siguen aunando esfuerzos para el reconocimiento social de la labor docente y sobre todo de los equipos directivos, «ya que son ellos los que han sacado adelante el inicio de curso; si puede comenzarse el curso en secundaria es solo gracias a los equipos directivos que están a pie de cañón trabajando durante todo el verano y en estas dos semanas contrarreloj con continua improvisación y cambios de última hora. Sacando adelante cosas que no eran de su competencia y protocolos sin ser sanitarios ni expertos en prevención de riesgos laborales». Consideran que se ha producido una falta de previsión en todo momento, con equipos directivos que apenas han disfrutado de vacaciones y ahora se encuentran exhaustos con los cambios de última hora desde dirección provincial.

«Algunos se han visto obligados a cambiar más de tres veces sus protocolos, otros sus horarios por la falta de espacios con toda la burocracia y preparativos que ello conlleva. Desde el comienzo del mes de septiembre se nos ha convertido de un plumazo en vigilantes, enfermeros, obreros, limpiadores y realmente la emergencia este curso escolar era tener las herramientas adecuadas para una educación de calidad en tiempos de pandemia más allá de preocuparse por las mascarillas, medir distancias entre pupitres y colocar flechas de colores por los pasillos».

Si la entrada en escuelas infantiles y primaria «ha sido caótica porque a día de hoy siguen con clases de 20 niños en dos años y construyendo aulas dentro del colegio en primaria con los niños en horario lectivo, no auguramos mejor futuro para el inicio de curso en Adultos, FP y Secundaria. El tema de los test rápidos es otra pantomima, ya que son test poco precisos que no determinan con certeza los casos positivos. También existe en los centros la figura del coordinador COVID-19 y recordamos que el docente necesita recibir la formación adecuada porque no somos sanitarios».

Cree que «viendo el caos que se avecina, lo más sensato hubiera sido el aplazamiento del inicio de curo en ESO, Bachillerato y FP como han hecho otras comunidades como Galicia permitiendo así que el inicio de curso se desarrollase con una mayor previsión y mejor organización. Seguimos recalcando que el gran reto del gobierno debería ser la educación, evitando una crisis educativa en cuanto a calidad y equidad».