Soria Los abonos para la XXVI edición del Festival Otoño Musical Soriano saldrán a la venta el viernes El precio es de 160 euros por abono y los empadronados tienen un descuento del 10% ISABEL G. VILLARROEL Soria Jueves, 23 agosto 2018, 14:47

Los abonos para la XXVI edición del Festival Otoño Musical Soriano #FOMS saldrán a la venta durante toda la jornada del viernes 24 de agosto, en horario de 10 a 14 horas y de 19 a 21 horas, y podrán adquirirse en la taquilla del Centro Cultural Palacio de la Audiencia. La venta de abonos por internet se abrirá, asimismo, a las 10 horas del viernes 24 de agosto y podrán adquirirse ininterrumpidamente hasta las 24 horas del domingo 26 de agosto a través de la web https://entradas.soria.es. Como es habitual, podrán adquirirse un máximo de 4 abonos por persona o transacción.

El precio del abono en esta XXVI del FOMS es de 160 euros y las personas empadronadas en el municipio de Soria contarán con un descuento del 10% presentando la Tarjeta Ciudadana de Soria. En la presente edición, quedan fuera de abono el concierto para escolares (cuya entrada será concertada con los diversos centros de Soria y provincia), el concierto de Miguel Poveda celebrado en el Polideportivo de San Andrés (cuyas entradas se encuentran ya a la venta a través de internet desde 30 €) y los conciertos programados dentro de la jornada del XV Maratón Musical y el Ciclo «Beethoven Actual», que serán gratuitos.

Como en ediciones anteriores, la venta de abonos se limitará a un máximo de 200 unidades. Por su parte, la venta de entradas individuales se abrirá el próximo jueves 30 de agosto a las 8 horas tanto en taquilla como a través de internet.

El Festival Otoño Musical Soriano cumple un cuarto de siglo en esta, su 26º edición, consolidado como una de las mayores apuestas culturales de la capital soriana. Para celebrarlo, renueva su imagen identificándose con la marca FOMS, siglas que dan entidad propia a un festival que arranca una nueva etapa apoyado en la exitosa trayectoria cosechada desde que en 1993 su alma mater, Odón Alonso, iniciara su andadura. Esta exitosa trayectoria quedó avalada en la pasada edición con la renovación de la marca de calidad EFFE Label para su edición de 2017-2018 y su apuesta por la calidad musical permanece inquebrantable ofreciendo un programa variado y de calidad que reúne, en las poco más de tres semanas que dura el festival, a los mejores nombres del panorama nacional e internacional, la XV edición del Maratón Musical Soriano y la exposición «Los sonidos de la Dieta Mediterránea».

Como es habitual desde la primera edición del FOMS, un lugar privilegiado en su programación lo ocupan las grandes orquestas del panorama nacional. El concierto inaugural de la presente edición, que tendrá lugar el viernes 7 de septiembre en el horario habitual, a las 20:30 horas, será una gala lírica de zarzuela llevada a cabo por la Orquesta y Coro Filarmonía, dirigidos por su titular Pascual Osa y con la colaboración de solistas de la talla del barítono Luis Santana y la soprano Montserrat Martí Caballé. El concierto de clausura, que tendrá lugar el viernes 28 de septiembre a la misma hora, estará a cargo de la Orquesta de Valencia. Dirigida por su actual director artístico y titular, Ramón Tebar, y con la presencia del incombustible pianista bilbaíno Joaquín Achúcarro interpretando el Concierto para piano y orquesta de Edvard Grieg, la Orquesta de Valencia concluirá esta 26º edición del FOMS con la interpretación de una de las grandes obras del repertorio sinfónico, la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky.

Además de en los conciertos de inauguración y clausura, el repertorio orquestal tendrá cabida en las dos participaciones de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y en la gala lírica ofrecida por la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) en la tarde del jueves 20 de septiembre. La BOS estará dirigida por el joven director soriano Carlos Garcés y acompañarán a la soprano tolosana Ainhoa Arteta en la interpretación de una selección de arias e intermedios orquestales de algunas de las óperas más representativas del verismo italiano escritas por Mascagni, Leoncavallo y Puccini. Por su parte, el primer concierto ofrecido por la Orquesta de Castilla y León tendrá lugar el jueves 13 de septiembre.

Con un programa dedicado al repertorio hispano, la OSCyL y el acordeonista Iñaki Alberdi interpretarán las Five Tango Sensations de Piazzola además del arreglo para acordeón y orquesta de la Suite Española de Albéniz dirigidos por el director venezolano Christian Vásquez, discípulo del recientemente fallecido José Antonio Abreu. Para concluir el programa, no faltarán dos obras del compositor mexicano Arturo Márquez, incluido su célebre Danzón nº 2, y la suite de West side story para celebrar el centenario Bernstein. La segunda aparición de la OSCyL en el escenario del Palacio de la Audiencia tendrá lugar en la tarde del viernes 21 de septiembre, en esta ocasión para participar en el «ShowConcierto para Zapata y orquesta», dirigido por el polifacético tenor José Manuel Zapata. Este «showconcierto», dirigido tanto a los amantes de la música clásica como a los neófitos en el auditorio, será una oportunidad para disfrutar de excelentes piezas del repertorio clásico, como la obertura de Gillermo Tell, la Quinta Sinfonía de Beethoven y la Marcha Radetzky de Strauss al tiempo que se parodian algunos de los clichés de la música clásica apoyados en los códigos humorísticos de Paco Mir.

Además del flamenco, el jazz ha tenido una presencia continuada a lo largo de las diferentes ediciones del festival. En la presente 26º edición, el festival contará con la presencia, el sábado 22 de septiembre, del saxofonista de origen cubano Paquito D'Rivera, uno de los más aclamados músicos del panorama del jazz internacional que recibió la Medalla de las Artes de Estados Unidos en 2005. D'Rivera celebra en este 2018 su 70 cumpleaños con la gira, en España y Portugal, «70 años de Música Mágica» y acompañado sobre el escenario por los también cubanos el trompetista Manuel Machado y el Pepe Rivero Trio.

La escena internacional estará también representada en esta 26º edición del FOMS en la tarde del sábado 8 de septiembre con el concierto que ofrecerá la violinista estadounidense Sarah Chang, verdadera niña prodigio que debutó con la Filarmónica de Nueva York con tan solo 8 años, y que llega al festival acompañada del Cuarteto rumano Arcadia para interpretar las Cuatro Estaciones de Vivaldi. El Cuarteto Arcadia interpretará, además, el único Cuarteto para cuerdas de Debussy.