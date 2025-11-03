WWF traslada su «preocupación» ante el Defensor del Pueblo por la rebaja de la protección del lobo Según la organización, la población se encuentra «estancada» en España y su futuro sigue «en riesgo»

Representantes de la organización ambiental WWF se reunieron este lunes con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para mostrarle su «profunda preocupación» por la rebaja en la protección del lobo ibérico.

Después de tres años y medio, la caza deportiva del lobo ibérico está permitida desde el pasado 2 de abril al norte del Duero gracias a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Desde el 14 de julio también se permite la actividad cinegética al sur de ese río.

WWF trasladó a Gabilondo evidencias actualizadas sobre la situación de la especie, cuya población se encuentra «estancada» en España y cuyo futuro sigue «en riesgo», según la organización.

Además, valoró que Gabilondo haya presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra las enmiendas introducidas en la Ley de Desperdicio Alimentario para sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), esquivando el procedimiento legal establecido para la catalogación de las especies protegidas.

«Esa maniobra legislativa que ha abierto la puerta a las matanzas de lobos en España respondía exclusivamente a intereses políticos, sin basarse en datos actualizados sobre la población de la especie y sin permitir la participación de la sociedad», apuntó WWF.

Censo Nacional

Durante el encuentro, representantes de WWF comentaron con el Defensor del Pueblo los resultados del último censo nacional del lobo, elaborado por las comunidades autónomas y coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que confirman la exigua recuperación de la especie en la última década, con un uno por ciento anual.

También le trasladaron la evidencia científica sobre el estado de conservación desfavorable de la especie, pues las 333 manadas actuales están lejos del umbral de seguridad señalado por los científicos -500 manadas- para permitir su viabilidad a largo plazo. De ellas, se estima que en Castilla y León hay 193, según el censo de 2022-2023, un ocho por ciento más que en la década anterior.

Entre otros documentos, WWF compartió con el Defensor del Pueblo la carta abierta firmada por más de 100 científicos en la conservación de la biodiversidad, en la que solicitaban recuperar la protección del lobo.

«Rebajar la protección del lobo es un gravísimo paso atrás que cruza una línea roja, pues pone los intereses políticos por encima de la evidencia científico«, indicó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, quien agregó: «No solo pone en riesgo la supervivencia de esta icónica especie, sino que también sienta un precedente muy peligroso para todas las especies protegidas de nuestro país».

La organización señaló que «matar lobos no resolverá los conflictos con la ganadería extensiva, como se ha demostrado en el pasado». «La única alternativa eficaz es el impulso de políticas de coexistencia: incluyendo apoyo público a las medidas de prevención de ataques, indemnizaciones rápidas y justas, y un diálogo constructivo entre todos los sectores implicados», concluyó.