Todavía estás a tiempo de presentar candidaturas a los Premios del Campo Estos galardones establecen un total de seis categorías y reconocen el compromiso con la tierra de personas e instituciones

Hasta el próximo lunes, 17 de noviembre permanecerá abierto el plazo para presentar candidaturas a los XII Premios del Campo de El Norte de Castilla por lo que, todos aquellos interesados, todavía tienen unos días por delante para cumplimentar el formulario que se puede encontrar en la página web de este periódico o a través del código qr que acompaña esta información.

Estos premios tienen como objetivo reconocer el compromiso con la tierra de personas e instituciones y se establecen un total de seis categorías. Las candidaturas podrán ser presentadas por quienes cumplan los requisitos expuestos en las bases, de forma personal o siendo propuesto por un tercero, particular, grupo de personas, institución o administración. Las empresas o personas candidatas deberán tener razón social, sede, residencia, actividad,… en alguna de las provincias de Castilla y León.

Las candidaturas deben incluir los datos del aspirante al premio y curriculum vitae, así como la documentación que acredite su trayectoria e indicar la categoría a la que se presenta. Se trata de un formulario sumamente sencillo y accesible para todos.

Como en ediciones anteriores, se mantienen seis categorías y estos son los motivos y requisitos que se deben reunir para optar a ellas:

-Premio Mujer emprendedora, que reconoce la labor de las mujeres y su aportación al medio rural, tanto en su versión de dinamizadoras de cualquier tipo de actividad relacionada con el campo, como por la defensa de las mujeres en ese medio.

-Premio Juventud, que reconoce la labor de los jóvenes hasta 35 años y su aportación al medio rural a través de la actividad agraria o agroalimentaria que desarrollan y la labor de los colectivos que fomenten la renovación en el medio rural. Se valorará su entrega, posibilidades de contribuir al mantenimiento y el cuidado de nuestro medio rural y su postura favorable a creer en el campo como lugar donde vivir y permanecer.

-Premio al Mejor Profesional, que reconoce la trayectoria personal o empresarial de las gentes de nuestra tierra. El esfuerzo y sacrificio personal ligado a la mejora de su actividad desarrollada siempre en el medio rural. Se tendrá en cuenta la encarnación de valores que pueda considerarse un ejemplo para el resto de los profesionales.

-Premio Alimento, que puede reconocer, por un lado, el mejor producto elaborado con materias primas de la tierra de Castilla y León, o por otro, la evolución y presentación en el mercado de un producto concreto. Puede darse la circunstancia de que ambos aspectos confluyan en el mismo producto. Se valorará la técnica de elaboración, la procedencia, la manipulación y el resultado final.

-Premio a la Innovación, que busca reconocer la capacidad personal y profesional de aquella persona o empresa que se dedican a las tareas agrarias y son capaces de modernizar, transformar o cambiar hábitos de actuación o sistemas de producción, bien por la aplicación de nuevas técnicas, vinculadas al I+D+i, bien por el afán de estar en vanguardia de la mejora de la actividad agraria.

-Premio Miguel Delibes al Desarrollo Rural, que busca reconocer la labor de impulso sostenida en el tiempo a favor del desarrollo rural, de sus protagonistas, lo que es claramente un ejemplo de vida, de acción, de trabajo, de dedicación: lo que se califica como referencia indiscutible.