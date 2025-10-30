Siete novedades jurídicas de la PAC 2026

Susana Gutiérrez Burgos Jueves, 30 de octubre 2025, 21:34 Comenta Compartir

La Política Agrícola Común (PAC) obligará a documentar los arrendamientos de las parcelas rústicas a partir del próximo año. Se trata una de las modificaciones jurídicas que se incluyen dentro del Real Decreto aprobado el pasado 15 de octubre y que supone algunas variaciones respecto a los decretos anteriores y que afectarán de cara al futuro a los agricultores de Castilla y León. «Entre todas las variaciones, hay siete fundamentales que tienen que tener en cuenta aquellos que se beneficien de las ayudas de la PAC», defiende Celia Miravalles, abogada especializada en temas del sector agrario. Una de esas modificaciones aborda el área de los arrendamiento rústicos. «Se incluye el control reforzado de la documentación que acredite el uso de los recintos y parcelas a través contratos de arrendamiento y de propiedad. Ahora se rebaja a una hectárea, antes eran dos, el tamaño del recinto mínimo que puede estar exento de control», detalla Celia Miravalles. Al respecto, añade que, en el caso de cesiones de derechos de ayuda básica, se exigirá al solicitante que «aporte documentación que acredite que todas las parcelas por las que solicita la asignación de estos derechos están a su disposición con escrituras o documentos de propiedad, contratos de arrendamiento, sin excepción de tamaño». La letrada pone el acento en la importancia de «poder acreditar, sin excepción, la disponibilidad de las tierras, hay muchos arrendamientos rústicos», y mucho más si se tiene en cuenta que se pueden hacer un 1% de inspecciones sobre solicitudes y «se requiere esa documentación y la tienes que tener», recalca.

Riego ilegal

Además, el nuevo decreto que entrará en vigor el próximo año refuerza el hecho de que aquellos agricultores que hayan sido sancionados en vía administrativa por hacer uso ilegal del agua, no recibirán importe alguno de ayudas asociadas ni ecorregímenes en aquellas hectáreas de regadío por las que se haya impuesto la multa y para la que hayan solicitado dichas ayudas. «Refuerzan el hecho de que no se puede hacer uso ilegal del agua en el momento que ha habido unas sanciones por regar ilegalmente la parcela , lo que no se van a poder cobrar son las ayudas asociadas ni ecorregímenes, algo que hasta ahora no estaba». apunta la letrada.

Asimismo, entre las modificaciones que entrarán en vigor el próximo año, según Miravalles, también destaca la supresión del peaje del 30% en caso de cesión de derechos, venta o arrendamiento, sin tierras a explotaciones de titularidad compartida. En este caso, se trata de explotaciones que se crean por una pareja en la que ambos son titulares de la misma. Castilla y León tiene el mayor número de explotaciones compartidas del país que se fijan en 695 en el global del territorio regional.

Cesión de derechos

En lo que se refiere a la cesión de derechos, a partir del próximo año, los agricultores que se incorporen a la actividad agraria no podrán ceder sus derechos hasta la campaña en la que hayan justificado el cumplimiento del requisito de agricultor activo. Por su parte, la abogada explica que los nuevos agricultores para considerarse activos tienen que justificar ingresos agrarios significativos, un 25% del total, en el primero o segundo año de la incorporación. En el ámbito de la cesión de derechos de la reserva nacional, Miravalles alude a una nueva excepción a la prohibición de cesión en los 5 primeros años (campaña de asignación y 4 siguientes): las causas de fuerza mayor. Se suman a las otras excepciones que ya estaban en vigor que eran herencias, incapacidades laborales, fallecimiento, cambios de denominación, cesión entre cónyuges o constitución de una explotación de titularidad compartida. En general, se trata de pequeñas modificaciones, pero cuyo conocimiento es importante para los afectados por las mismas.

Las renovables podrán acceder a la ayuda si la agricultura es principal Dentro de las novedades que conllevará la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, también existen algunos casos que afectan a las denominadas energías renovables que hasta ahora quedaban fuera de esas ayudas. A partir de 2026, las superficies agrovoltaicas podrán acceder a las ayudas de la PAC siempre que se encuentren en parcelas agrarias. «En el caso de instalaciones energéticas como placas solares o aerogeneradores ubicadas sobre parcelas agrícolas, dichas instalaciones tendrán la consideración de superficies improductivas y deberán ser descontadas de la superficie elegible de la parcela», indica Celia Miravalles, haciendo hincapié en que se trata de un aspecto importante. Agraria La letrada incide en que el caso de instalaciones agrovoltaicas, la totalidad de la superficie de la parcela de tierra de cultivo o cultivo permanente seguirá considerándose elegible si la agricultura sigue siendo la actividad principal. «Si consideran que la actividad principal sigue siendo la actividad agraria aunque hayan puesto un molino o unas placas solares, se puede solicitarPAC, siempre y cuando sea la actividad principal», matiza Celia Miravalles. El objetivo de está medida responde a la necesidad de fomentar modelos sostenibles de producción agrícola y energética, sin comprometer el uso agrario del suelo. Los criterios técnicos que garanticen la compatibilidad entre ambos usos se definirán posteriormente. En otro orden de cosas, dentro de las modificaciones también se incluye un punto destinado a la corrección de errores. «Se permitirá la subsanación de defectos en las solicitudes de ayuda hasta el 31 de agosto del año de la solicitud», mantiene. Ese plazo y esa posibilidad estará abiertos «siempre que se haya actuado de buena fe y no haya sido seleccionado para un control», concluye. Otros cambios Se aprueba también la simplificación y una serie de mejoras técnicas de los ecorregímenes. Así, se elimina la exigencia de mantener en verano una cubierta vegetal mínima del 20 % de la anchura libre de la proyección de copa para la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos, en coherencia con las flexibilidades introducidas en el año 2024 para los secanos. Además, se establece un porcentaje único del 7 % de espacios de biodiversidad para explotaciones mixtas que combinen distintos tipos de tierras, lo que simplifica la gestión.