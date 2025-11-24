El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Granizo en un viñedo de la Ribera del Duero. E.N.
Somos Campo

Las indemnizaciones de Agroseguro por tormentas en la región alcanzan los 52,5 millones de euros en 2025

Los abonos a nivel nacional suponen 446, el máximo registrado en un año

Somos Campo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:58

La estimación de indemnizaciones de Agroseguro en 2025 provocadas por fenómenos tormentosos alcanza los 52,5 millones de euros en Castilla y León, de un total de 446 millones en España, mayoritariamente ya abonados. El dato nacional, destacaron desde Agroseguro, es la cifra más elevada registrada hasta ahora en un año. Corresponden a daños registrados en explotaciones aseguradas en 27 líneas de seguro diferentes. Destaca especialmente la severidad de estas tormentas sobre producciones de alto valor y muy presentes en nuestro campo, como los frutales (152 millones), los herbáceos extensivos (106 millones), la uva de vino (64 millones), las hortalizas (49 millones) y los cítricos (37 millones).

Agroseguro supera así el millón de hectáreas declaradas con siniestro en 2025 a causa de las tormentas de pedrisco, lluvia torrencial o persistente y viento, un registro inédito en los 45 años de existencia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados, y que supera el máximo histórico de 2018, situado en 857.949 hectáreas. Castilla-La Mancha, con 78 millones, y Aragón, con 68 millones, son las comunidades que suman los mayores importes de indemnización por actividad tormentosa.

Sumando el resto de los riesgos cubiertos por el seguro agrario, la estimación de indemnizaciones de 2025 (a 31 de octubre) alcanza en el conjunto nacional los 694 millones de euros, como recoge Ical. Estas elevadas cifras de superficie e indemnización se alcanzan debido «a la actual realidad climática, marcada por fenómenos meteorológicos más recurrentes e intensos, así como al constante incremento del aseguramiento por la creciente preocupación de los agricultores y ganaderos por la estabilidad de sus explotaciones».

En 2025, las tormentas han descargado de manera recurrente a lo largo de todo el año, agravándose notablemente durante los meses de mayo, junio (con 460.000 hectáreas siniestradas durante el mes) y julio, si bien la cifra del millón de hectáreas se ha alcanzado a finales de octubre tras las tormentas puntuales registradas en diferentes puntos de la península. Para gestionar una superficie tan elevada de siniestros, la mayor parte concentrada en unas semanas concretas del año, el sistema de Seguros Agrarios Combinados ha contado con un contingente de alrededor de 350 peritos colaboradores.

