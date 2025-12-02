LOYU 2000, servicio de calidad y cumplimiento de plazos con medios propios

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:26 Compartir

En 1948, los hermanos Félix y Eliseo López Yuguero inician por su cuenta la actividad de herrería en el pueblo de Rodilana. Después de muchos años de dedicación y con la incorporación de los hijos, surge LOYU 2000 como resultado de la ampliación de un negocio asentado en Rodilana y Medina del Campo y al que se han ido sumando generaciones de la misma familia.

Hoy, cinco hermanos llevan las riendas de esta empresa, que cuenta con 60 trabajadores –jóvenes a la vez que expertos en el oficio–, que trabajan con la misma ilusión de sus comienzos, manteniendo y mejorando los valores que la familia de Félix y Eliseo mamaron desde pequeños: «Los principales valores sobre los que se asienta LOYU 2000 son la disposición de medios propios que minimizan la dependencia de terceros; con esto garantizamos la competitividad, la calidad y el cumplimiento de los plazos. También nos adaptamos a las nuevas exigencias del mercado, creando valor y asumiendo un compromiso responsable en la sociedad donde desarrollamos la actividad», explica Joaquín López, actual director de LOYU 2000.

Desde sus comienzos, esta compañía ha incrementado progresivamente las instalaciones –cuentan con una nave con 7.500 metros cuadrados–, así como los medios técnicos y humanos hasta convertirse en competitiva y perfectamente preparada para hacer frente a las necesidades del sector. «Llevamos muchos años ofreciendo servicio, atendiendo a los clientes y respondiendo a sus necesidades, asesorándoles gracias a la Oficina Técnica que tenemos, y en la que desarrollamos los proyectos para hacerlos más eficientes y viables».

La actividad que desarrolla LOYU 2000 está muy diversificada, cualidad que les permite dar un servicio global a sus clientes. Tal es así que abordan con éxito proyectos de ejecución de estructuras metálicas para naves industriales, agrícolas, ganaderas, instalaciones deportivas, etc.; cerramientos de cubiertas y paredes para dichas instalaciones; carpintería metálica tanto en hierro como en acero inoxidable; reparación de maquinaria agrícola; corte por oxicorte, plasma y cizalla; plegados; punzonado y granallado. «Lo podemos realizar todo gracias a nuestros medios modernos de fabricación propios y a la más avanzada maquinaria».

En los últimos años, con la transformación que ha experimentado Medina del Campo –de la 'Ciudad del Mueble' ha pasado a ser la 'Ciudad de la Alimentación' con la presencia de importantes fábricas agroalimentarias en la villa–, LOYU 2000 ha sabido adaptarse a este cambio, «trabajando el acero inoxidable para la realización de naves, puertas, escaleras, barandillas y otros elementos, y ofreciendo a estas empresas, siempre con personal y medios propios, importantes servicios de mantenimiento. En todos nuestros trabajos empleamos la tecnología más puntera, y para que en nuestros procesos productivos podamos disponer de elevados estándares de calidad y dar cumplimiento con los compromisos adquiridos, disponemos de la maquinaria propia suficiente para abarcar las necesidades de producción sin dependencia de terceros».

LOYU 2000 también cuenta con un amplio stock de todo tipo de materiales –vigas, tubos, chapas, acero de construcción. mallazo– «formando un gran almacén con servicio de corte a medida, plegado, punzonado, granallado, etc. Este almacén cubre las necesidades de fabricación, garantiza la agilidad de respuesta en los pedidos y da servicio a otros clientes facilitando sus trabajos». A su vez, con el objeto de cumplir con los plazos establecidos y mejorar la competitividad, LOYU 2000 dispone de una amplia flota de vehículos con los que cubrir prácticamente todas las necesidades y minimizar la dependencia de otras empresas.

Formación continua

Tanto es el compromiso con el cumplimiento de los objetivos marcados, que en LOYU 2000 siguen apostando por la calidad y competitividad, que alcanzan se demuestra con formación continua para la mejora de los procesos productivos, con la incorporación de una granalladora que garantiza la preparación superficial, y con la implantación en 2016 del Control de Producción en Fábrica que cuenta con el certificado Aenor 0099/CPR/A81/0193 en cumplimiento del Reglamento de Productos de la Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011.

LOYU 2000 Oficina central Rodilana

Dirección Calle Real, 7, Rodilana.

Teléfono 983 80 46 86

Correo electrónico loyu2000@loyu2000.com

Medina del Campo

Dirección C/ Herreros, 10 y 17.

Teléfono 983 80 46 86

Correo electrónico loyu2000@loyu2000.com

Web https://loyu2000.com/

El ámbito de actuación de LOYU 2000, principalmente, es Valladolid y Castilla y León, aunque «también trabajamos en otros puntos del país como Madrid. Realmente, acudimos donde nos reclaman nuestros servicios y donde nuestros valores se puedan ejecutar y cumplir con éxito», concluye Joaquín López.

