Castilla y León pide al Gobierno una conferencia sectorial para abordar la peste porcina

La consejera de Agricultura envía un mensaje de «tranquilidad», pero insiste en que «hay que controlar la enfermedad»

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:38

Comenta

La Junta de Castilla y León solicita una conferencia sectorial de los ministros de Agricultura y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Luis Planas y Sara Aagesen, para abordar con las comunidades autónomas la crisis desatada por la aparición de casos de peste porcina africana en Cataluña.

Así lo comunicó hoy la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en visita al Bierzo, donde volvió a pedir «tranquilidad» a la población ya que no hay riesgo de zoonosis, pero señaló que es vital para el sector porcino controlar la enfermedad. «Pueden adquirir los productos con tranquilidad«.

«Es necesario que nos reúnan a todos de forma coordinada. Es un tema de vital importancia y deben convocarnos a los consejeros», dijo González Corral, quien explicó que desde que se detectaron los primeros casos en Cataluña, han estado en contacto diferentes representantes de la Consejería y con la de Medio Ambiente. «Hemos hablado con representantes del sector y organizaciones profesionales», añadió.

«Es muy importante contener la enfermedad porque puede ser muy dañina para el sector del porcino en Castilla y León, aunque afortunadamente hoy está a más de 800 kilómetros y lo que tenemos que hacer es prevenir y vigilar y cumplir las normas de bioseguridad», aseveró.

En ese sentido, la consejera recordó que el sector del porcino, especialmente el intensivo, «lleva invirtiendo muchos años en medidas de bioseguridad y les hemos recordado que ahora, más que nunca, deben aplicarlas al 100 por 100». El mayor peligro se encuentra en el el extensivo, ya que están al aire libre. «Hay que trabajar para reducir el riesgo de contagio y el vector de transmisión, con el control de la población del jabalí», aseguró.

Castilla y León, según trasladó, es la tercera comunidad en cabezas de porcino a nivel nacional. Además, cuenta con una industria agroalimentaria asociada, con unas exportaciones «muy importantes», por lo que consideró vital que puedan seguir vendiendo al exterior. De hecho, las exportaciones de porcino representan el 13 por ciento de las realizadas por el sector agroalimentario de la Comunidad.

