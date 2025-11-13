Castilla y León lidera la producción de trucha arcoiris con un 26 por ciento del total nacional

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:28 Comenta Compartir

A pesar de ser una región interior, Castilla y León ha ganado peso en los últimos años en la producción de pescado. La práctica de la acuicultura ha ido en ascenso y la comunidad es líder en la cría de trucha arcoiris, acumulando el 26 por ciento de toda la producción nacional, con 3.834 toneladas en el año 2024. Además, se ha convertido en la región no costera con mayor producción de pescado, con un valor que se ha incrementado en un año un 19 por ciento, hasta superar los 18 millones de euros, según desvela la encuesta económica de la acuicultura, recién publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Castilla y León ocupa el octavo lugar en producción entre las 16 autonomías con practican la acuícola, incluso gana a tres regiones con mar como son el País Vasco con 2,1 millones de euros, Cantabria con 3,8 millones de euros y Baleares 6,6 millones de euros. A pesar de que la comunidad es pionera en la producción de trucha arcoíris, la actividad acuícola se ha diversificado con la cría de otras especies como la tenca, la rana y también especies de agua salada utilizando las tecnologías adecuadas. En la región, existen, en la actualidad, 17 centros productivos y tres centros de repoblación. Por otro lado, la actividad da trabajo, según los últimos datos a 224 trabajadores de los cuales 68 trabajadores son mujeres, según detalla la presidenta de la Sociedad Nacional de Acuicultura e investigadora del Instituto Tecnológico Agrario, Cristina Tomás.

Más allá del buen momento que vive el sector, Tomás incide en que se enfrenta a retos importantes de cara al futuro, aludiendo al cambio climático al ser «una actividad expuesta a las condiciones meteorológicas adversas como las olas de calor, sequías, tormentas que pueden hacer que una granja se vaya al traste». Por otra parte, incide en que la trucha de la región y del país en general, tiene una gran competencia por parte de la que llega de terceros países como Turquía. Además, se alude a la normativa regulatoria, que a veces a la hora de iniciar trámites para una nueva licencia, entran en competencia la administración autonómica con la estatal. «Para hacer frente a todos estos retos se necesita de innovación tecnológica, como la implementación de sistemas de recirculación de agua, sistemas de monitorización y control ambiental y de salud de los peces, entre otros. Necesita investigación, pero también necesita formación especializada, para proporcionar habilidades y conocimiento a los trabajadores», recalca.

La investigadora considera que, a pesar de que la trucha arco iris es la principal especie, el incremento en la producción de acuicultura de la región vendrá también marcado por la capacidad de innovación y diversificación. En diversificación, tanto en formas diferentes de presentación de la trucha como en nuevas especies. Cristina Tomás pone especial hincapié en el potencial de diversificación que está viviendo la región. Como ejemplo acude a la producción de langostino blanco, ya que la única granja de producción en España se sitúa en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, donde prácticamente se ha duplicado la producción en un año, alcanzando las 100 toneladas. Pone en valor también el trabajo de otra granja ubicada en Zamora que, aunque actualmente se dedica a la preparación y comercialización de productos procedentes de ancas de rana, «en su línea de negocio está la producción propia de ranas en condiciones controladas para la obtención de sus productos, con el gran reto de criar la rana autóctona en cautividad bajo un modelo de sistema productivo basado en la inteligencia artificial».

En lo que se refiere a la producción de trucha, desvela que se ha evolucionado cultivando ejemplares de mayor tamaño. «Esto se debe al estancamiento de la trucha ración y a las nuevas oportunidades que ofrece el procesado ahumado y mercado HORECA para pescados mayores de un kilo», explica Tomás.

Entre los retos, la investigadora también sitúa la necesidad de lograr una mayor aceptación social, al considerar que existe un gran desconocimiento por parte de la población en general, sobre qué es la acuicultura.

Ampliar Pila de alevinaje en el Centro de Investigación en Acuicultura del Itacyl E.N. El Itacyl trabaja en seis proyectos vinculados a la producción acuícola El Centro de Investigación en acuicultura del Itacyl, situado en Zamarramala (Segovia), funciona desde 2011, catorce años en los que se ha vivido un avance importante en el nivel de producción acuícola. En la actualidad, se encuentra inmerso en global de seis proyectos de investigación, además de realizar labores de formación y de divulgación. Las principales líneas de investigación se centran en la evaluación de la idoneidad de ingredientes funcionales, vacunas orales o efecto en la producción de trucha en nuevos escenarios climáticos, realizando ensayos in vivo a media escala, con especies tanto de agua dulce como de agua salada. «Estudiamos rendimiento productivo, salud y bienestar, con el objetivo de poder proporcionar un alimento de calidad, saludable y sostenible. Además, realizamos una labor de formación especializada para el sector», detalla la investigadora, Cristina Tomás. El centro cuenta con instalaciones de cría para especies acuícolas en circuito cerrado con sistema de recirculación de agua. «Disponemos de un total de siete salas, con diez tanques de 500 litros, con la singularidad de que son totalmente independientes unas de otras, dotando al sistema de versatilidad, con la posibilidad de trabajar tanto con especies de agua dulce como de agua salada, o con diferentes condiciones de cultivo según la especie», explica. En los últimos años, según la investigadora, el Centro ha puesto en funcionamiento nuevos sistemas para poder criar peces en diferentes estadios de crecimiento con «dos pilas para huevos y larvas de salmónidos». Por otro lado, la formación de personal y los problemas para encontrar trabajadores que quieran sumarse al sector, son algunas de las necesidades más urgentes que plantean las empresas dedicadas a la acuicultura en Castilla y León. Desde el Itacy se realiza una formación especializada, junto a la Escuela de capacitación y experiencias agrarias de Segovia y la Sociedad Española de Acuicultura. «Son cursos gratuitos, que pueden resultar útiles para cualquier profesional del sector y que pueden resultar básicos para poner en marcha cualquier producción acuícola. No son comparables a módulos profesionales de formación reglada, pero han tenido muy buena acogida», asegura Tomás.Además, de las actividades de investigación y formación, el trabajo se centra en la transferencia y divulgación, tanto de los últimos avances en investigación, como en la difusión a la sociedad en general para dar a conocer qué es la acuicultura.