La campaña de maíz se adelanta en León, con cosechas desiguales en función de la modernización Esta provincia, que aglutina más de la mitad de la producción regional, ha comenzado a recoger un mes antes que el pasado año

Susana Gutiérrez Burgos Jueves, 23 de octubre 2025, 21:44 Comenta Compartir

Tras el retraso y paralización que tiene la campaña de siembra por la situación climatológica, las labores del campo se focalizan ahora en la recogida del maíz, en una cosecha que llega con adelanto respecto a campañas anteriores debido a las altas temperaturas. En cuanto a los rendimientos, se muestran desiguales dependiendo del nivel de modernización que tengan los sistemas de regadío.

Según los datos de las solicitudes de la PAC de 2025, en Castilla y León hay 124.012 hectáreas de maíz, con un crecimiento de 8.000 con respecto al año anterior. Más de la mitad de la producción se sitúa en la provincia de León con casi 72.115 hectáreas, lo que representa un incremento de casi el 6% respecto a las 68.096 hectáreas del año anterior. León también lidera la cifra de superficie a nivel nacional. Allí, en estos momentos, se está metido de lleno en la campaña de recogida de maíz, en una cosecha generalizada que está encontrando buenas condiciones en el terreno para su trabajo, a lo que se suma una humedad óptima del grano.

«Ya llevaremos el 20% recogido en la provincia de León, es algo histórico porque el año pasado, por ejemplo, empezamos a cosechar el día 28 de octubre y este año el 28 de septiembre, un mes antes», detalla el agricultor leonés, Héctor Llorente, metido ya de lleno en las labores de siega del maíz en sus explotaciones situadas en la provincia de León. Según explica, este adelanto se debe «al cambio climático, eso que algunos dicen que no existe». En esa línea, detalla que las temperaturas «son adversas», ya que, a estas alturas, «nunca han sido tan altas», a lo que se suma «que no ha llovido nada» y se está recogiendo con humedades de 15 y 16.

Rendimientos

En lo que se refiere a los rendimientos que se están obteniendo en lo que va de cosecha, el agricultor leonés afirma que son desiguales dependiendo el nivel de modernización del regadío de las parcelas. «Los rendimientos son buenos en lo que está modernizado, pero no en lo que se riega por inundación porque, en esos casos, se cortó el agua el 20 de agosto. Después de esa fecha no se ha podido regar y con temperaturas extremas el grano no ha llegado a madurar del todo. En cambio, en lo que está modernizado, mejor que el año pasado y con buenos kilos», apunta Llorente.

Desde la lonja de León se posicionan en esta misma línea, calificando como «muy desiguales» los rendimientos observados. «En las fincas modernizadas, que representan el 70%, son muy parecidos a los de la pasada campaña, entre 13 y 14 mil kilos hectárea, por el contrario, en el resto que se riega por inundación los rendimientos están siendo decepcionantes, entre 8 y 10 mil kilos hectárea», precisan en una nota de prensa.

Más allá del maíz, Héctor Llorente muestra su preocupación por el desarrollo de la remolacha si la climatología se mantiene en esta línea. «Estamos pendientes también de la remolacha porque como sigan estos calores vamos a tener problemas para arrancarla, además de la merma de raíz que va a tener al secarse el suelo. Sin agua, la hoja tira de raíz y se merma», puntualiza el agricultor leonés.