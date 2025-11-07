Se amplia hasta el 30 de noviembre la suspensión de ferias por la dermatosis nodular

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León amplia hasta el próximo 30 de noviembre la suspensión de todas las ferias, mercados y concentraciones de ganado en la región, con el objetivo de reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa. Una enfermedad altamente contagiosa que afecta al ganado vacuno y que se ha detectado, de momento en explotaciones situadas en Cataluña. El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy esta prórroga argumentada en el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

El portavoz de la Junta de Castilla y León Carlos Fernández Carriedo considera esta ampliación «oportuna y necesaria». Defiende que la decisión se ha tomado con un «amplio» consenso con las organizaciones agrarias profesionales, debido al muy alto riesgo de transmisión de la enfermedad dentro del país, una vez que ya ha traspasado la frontera.

En cualquier caso, esta situación no afectará a los encierros y festejos populares programados, siempre y cuando, el ganado proceda de una única explotación, y no se mezclen animales de diferentes cabañas. «Esperamos que esto se mantenga así y de cara al 30 de noviembre podamos transmitir mejores noticias y que esto afortunadamente ya haya pasado», ha deseado la consejera de Agricultura de la Jun ta de Castilla y León, María González Corral.

Por su parte, los ganaderos se muestran preocupados por la irrupción en España de la dermatosis nodular y lamentan que el sector del vacuno que «iba como un tiro» haya frenado su evolución por «este contratiempo importante». Así lo manifiesta Luis Ángel Cabezas presidente de la Asociación de Raza Morucha. En esta línea, el ganadero considera que tenía que haberse ejercido mayores controles a la entrada de animales desde Francia y otros países, antes de haber llegado a esta situación.

Cabezas considera que debería haber más restricciones, más controles al ganado llegado desde fuera del país para «blindarnos un poquito más ante este tipo de enfermedades que son serias, que deberíamos, somos muy papistas en temas como la tuberculosis, y luego en temas como la nodular parece que no le damos la importancia que tiene». El ganadero incide que, de momento, la enfermedad está focalizada en Cataluña y considera que «hay que poner un poco el foco de atención ahí en esa zona, y tener mucho cuidado con los traslados de animales de esa zona a otras zonas».

Para abordar la situación de la dermatosis nodular y el actual sistema de saneamiento, una decena de colectivos ganaderos de la región han convocado una reunión que se desarrollará hoy en la localidad salmantina de Tamames. La convocatoria pretende movilizar al mayor número de ganaderos con el objetivo de buscar un mensaje de unidad y «exigir» soluciones prácticas. En lo que se refiere a la dermatosis nodular, el grupo de trabajo pretende analizar las medidas de prevención y control, así como la posible implantación de nuevas pruebas diagnósticas, cuya aplicación práctica preocupa a los ganaderos por el impacto que puede tener sobre las explotaciones.

Temas

Animales