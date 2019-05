Zona Gamer: Una oda a la fragilidad contra la vileza

Una de las mayores satisfacciones en el sector de los videojuegos es el descubrimiento de nuevas propiedad intelectuales de calidad. Es muy habitual hablar asiduamente de las mismas sagas que, año tras año, van añadiendo nuevas entregas a sus filas. También de los mismos estudios que, o bien están renovando su porfolio con nuevas propuestas o están dando continuidad a obras de renombre. Al fin y al cabo, si hablamos de superventas, los nombres están claros: 'Call of Duty', 'Fifa', 'Pokémon', los trabajos de Rockstar como el reciente 'Red Dead Redemption', fenómenos como 'Fortnite' o marcas que funcionan como 'Spider-Man' o 'God of War'. Este listado es, a grandes rasgos, un esbozo de los más vendidos en 2018.

Ante la sensación de estar siempre hablando de lo mismo, siempre se celebra la aparición de videojuegos que, casi por sorpresa, como llegados de la nada, son ejemplos de que la innovación está muy viva. El caso más reciente lo encontramos en 'A plague Tale: Innocence', obra del equipo de Asobo Studio que ha coleccionado elogios por su original propuesta, su inquietante jugabilidad y un impactante apartado audiovisual.

Imágenes del videojuego.

Lo cierto es que, pese a que a muchos usuarios quizás no les suene su nombre, Asobo Studios es uno de los desarrolladores más activos de los últimos años. Con sede en Burdeos, Francia, se fundaron en 2002 y desde entonces se puede decir que no han parado. Entre sus primeros trabajos, fueron los encargados de las adaptaciones oficiales de las películas de Disney-Pixar 'Ratatouille', 'WALL-E' o 'Up'. También han estado involucrados en desarrollos como 'The Crew', en colaboración con Ubisoft, y han trabajado con Microsoft con propuestas para su dispositivo de Realidad Aumentada HoloLens. Fue en 2017 cuando anunciaron 'A Plague Tale: Innocence', un videojuego que ha llegado para encumbrar el nombre del estudio.

Lo primero que llama la atención de este nuevo videojuego es su ambientación. La acción se sitúa en la Francia medieval, concretamente en el siglo XIV. Una época convulsa en la que la sociedad de la época lo tenía muy complicado para sobrevivir ante horrores como la Guerra de los 100 años, la peste o la Inquisición. Es en este escenario en que el se sumergirá el jugador en la piel de Amicia de Rune, una joven que ve cómo su mundo se desmorona, ante sus ojos, de la noche a la mañana. Para más inri, deberá tratar de sobrevivir junto a Hugo, su hermano pequeño que, enfermo, es perseguido por los soldados de la Inquisición. Los protagonistas no entienden muy bien qué está ocurriendo, y toda la trama tiene un halo misterioso de principio a fin, planteado como una huida hacia adelante en la que el amor fraternal sirve de refugio ante la vileza del propio ser humano.

Además de la ambientación, el gran mérito de Asobo Studios ha sido plasmar una trama que te absorbe como jugador, con situaciones inquietantes, dramáticas, de mucha acción, con ese toque de misterio para mantener en vilo al jugador y perfectamente integrada en la jugabilidad del título. Esta se sustenta en dos pilares destacados: la acción y la infiltración. Durante la aventura, la relación de los dos hermanos evolucionará a medida que se sobreponen a situaciones límites. Además de los despiadados miembros de la Inquisición, gigantes enjambres de peligrosas ratas, una tan visual como visceral representación de la peste, acechan en las sombras dispuestos a arrasar con todo a su paso.

El ingenio del jugador es clave para solventar las diferentes situaciones planteadas en muchas ocasiones como ingeniosos rompecabezas, en las que el sigilo también tendrá mucho protagonismo. Aprovecharse de la oscuridad para engañar a la Inquisición pero mirando de reojo a las peligrosas ratas que, engañándolas, también pueden servir de sangriento aliado en el viaje. Durante su particular periplo, ambos protagonistas visitarán diferentes aldeas medievales, donde conocerán a otros huérfanos con los que podrán colaborar para salir airosos en su huida. Cada capítulo es diferente, y se nota la buena mano de los guionistas a la hora de situar a la pareja protagonista ante todo tipos de situaciones y al jugador ante una historia que se sigue con mucho interés.

Sobre 'A plague tale: Innocence' Título: 'A plague tale: Innocence' Plataforma: Xbox One, PC, PS4 Precio: 49,99 Edad: +18

Es imposible no enamorarse de esta aventura narrativa que no se olvida de la acción. Lo hace además con un apartado audiovisual excelso, que enfatiza el lúgubre contexto que muestra el juego y una poderosa banda sonora que sabe acompañar las sensaciones que transmite. Se echa en falta un doblaje al español (las voces están disponibles en inglés, francés o alemán), aunque la opción en la lengua gala aporte un mayor toque de realismo. De lo que no cabe duda es de que 'A plague tale: Innocence' es uno de esos videojuegos que inyectan una necesaria savia nueva a la industria, y sirve de alegato contra aquellos que ponen en duda la viabilidad de los videojuegos para un jugador ante la dictadura de los títulos multijugador online.