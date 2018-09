'Dead Cells', no apto para cardíacos

'Dead Cells' sorprende como uno de los indies más interesantes del mercado, con una propuesta que mezcla acción frenética, dificultad y toques de rol para configurar una experiencia redonda.

Se acaba el verano, tiempo para jugar a títulos pendientes, completar los que se quedaron a medio camino o repasar lo que falta para alcanzar el 100%, con todo desbloqueado. En unos tiempos en los que se genera debate sobre prácticamente cualquier aspecto (si un juego es largo, porque es largo; si es corto, porque no dura nada; si está plagado de coleccionables o no…), lo cierto es que la relajación veraniega viene bien para embarcarse en experiencias de todo tipo. También para conocer sorpresas que nos recuerdan que lo importante es jugar y que aún nos queda mucho por descubrir. Esta vez lo ha hecho el pequeño estudio francés Motion Twin con 'Dead Cells', su primer videojuego para PC y consolas tras varios trabajos para móviles. El resultado es una experiencia no apta para cardíacos que aúna diferentes tendencias para ofrecer un cóctel único cargado de acción y rol.

La clave de 'Dead Cells' es su mezcla de influencias. Tal y como lo definen sus creadores, es un juego de estilo 'rogue' (término asociado a los juegos de exploración de mazmorras en los que los niveles se crean de manera procedimental), inspirado en el clásico 'Castlevania' y de acción y plataformas. Además, cuenta con las dosis justas de rol y el desafiante combate tiene algo de la exitosa saga 'Souls'. Casi nada. Ahora bien, pese a lo caótica que puede sonar esta enumeración de influencias, lo cierto es que el resultado no podría ser más satisfactorio, convirtiendo 'Dead Cells' en un imprescindible para cualquier amante de los verdaderos retos.

El jugador encarna a un héroe que deberá explorar y perderse en un peligroso castillo para descubir multitud de secretos

La trama del videojuego no es la más elaborada del mercado, pero entre los aspectos importantes destaca el hecho de que el jugador encarna a un héroe que deberá explorar y perderse en un peligroso castillo para descubrir multitud de secretos y, de paso, la manera de huir de la isla en la que se encuentra. Es el propio escenario y distintos elementos como textos u otros personajes los que van narrando la historia, pero la clave de todo reside en cómo enfrentarse a una estructura cambiante y plagada de peligros.

La palabra peligros en este caso requiere del calificativo 'mortales', ya que 'Dead Cells' no es precisamente un camino de rosas. A los diferentes enemigos les bastan unos pocos golpes para acabar con el protagonista, el cual deberá ser tan rápido y mortífero como ellos. En este sentido, el juego exige mucho al jugador, más si tenemos en cuenta que no hay posibilidad de guardar la partida a medio camino. El usuario cuenta con una vida y, si muere, vuelta a empezar.

Diferentes escenarios del videojuego 'Dead Cells' / El Norte

Puede sonar tedioso, pero 'Dead Cells' está diseñado para conseguir que no lo sea. Esto sucede porque los escenarios cambian con cada partida y el recorrido será siempre diferente. La influencia de Castlevania la encontramos principalmente, además de en la estética, en el hecho de contar con escenarios en 2D relativamente grandes y listos para ser explorados. Ahora bien, la etiqueta 'roguelike' provoca que el mapa mute, por lo que en contra de la concepción clásica, el videojuego no premia al usuario por memorizar el recorrido, sino por adaptarse a los continuos retos que se presentan. Cada derrota no es en vano, y es que el usuario irá poco a poco haciendo más fuerte al personaje. Hay elementos que se pierden, como las armas recolectadas o los puntos invertidos para mejorar al protagonista, aunque el título permite volver a la vida con una parte del oro recolectado y un arma aleatoria de entre las desbloqueadas.

Desbloquear mejoras

Además, el usuario recolectará en cada intento una serie de células que puede invertir para desbloquear mejoras permanentes, por lo que cada minuto de tiempo invertido merece la pena. Es un juego que desafía, que pone las cosas difíciles y obliga al jugador a dominar a su personaje y el combate, pero al mismo tiempo consigue enganchar gracias al espíritu de superación. Cada zona superada, haciendo frente a los múltiples combates contra gran variedad de enemigos, algunos de gran nivel, es una satisfacción enorme, lo que invita a seguir probándose.

Por otro lado, el estilo artístico del juego recuerda a los clásicos de los que se inspira, con una línea 'pixel art' que le viene como anillo al dedo. Un apartado que gana enteros al estar diseñado a mano, por lo que los lúgubres pasillos y rincones del castillo lucen espectaculares además de ofrecer diferentes opciones y vías para enriquecer la jugabilidad. Por otro lado, las habilidades que se desbloquean permiten acceder a nuevas zonas y secretos, un aliciente más para que cada partida resulte alentadora. En su conjunto y pese a beber de diferentes géneros y juegos, 'Dead Cells' es una experiencia sólida y con personalidad propia, una propuesta que se alza como imprescindible para los amantes de los retos y una refrescante propuesta de verano.