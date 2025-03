Cómo se vota en los Premios Oscar

El Norte Valladolid Lunes, 3 de marzo 2025, 21:16 Comenta Compartir

La responsabilidad de elegir a la mejor película del año no es menor, puesto que este premio trae consigo una panoplia de efecots secundarios, desde estudios y actores que se asientan en la industria si el resultado es positivo o la caída de nombres si las medallas no llegan. Aún así, el desconocimiento alrededor del sistema de votación de los Oscar es algo palpable.

Para elegir a los ganadores de las 23 categorías hacen falta cerca de 10.000 personas, todos ellos miembros dela Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y algunos con nacionalidad española.

La elección de los intérpretes corre a cargo de otros intérpretes, y bajo este simple pero eficaz procedimiento bajo el que se refugian casi todas las categorías se llega al resultado final. El que más votos tenga, es el ganador.

La única excepción es la estatuilla más importante, es decir, la de mejor película. Para elegir al mejor largometraje del año, los votantes deben realizar su propio ranking de las 10 mejores películas. El ganador, para coronarse como tal, debe obtener el 50% o más de los votos totales. En caso de que no exista consenso, la última película se elimina y los votos de aquellos que habían colocado a la última de la votación global como su primera opción en particular, pasan a su segunda selección. Si tras esta operación no se resuelve la votación, se procede a quitar el noveno filme, y así sucesivamente hasta que haya un ganador.

