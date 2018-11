Vídeo: Así fue el curioso atraco fallido en un supermercado Momento del curioso atraco en un supermercado. / Simonyan Sam La escena fue rodada como un anuncio para la web serie de Facebook llamada Five Points EL NORTE Valladolid Jueves, 8 noviembre 2018, 19:49

Esta pareja de ladrones no podría llegar a imaginarse que su intento de robo iba a convertirse en viral en redes sociales. O sí, ya que en realidad no fue un hurto real, sino que todo estaba planeado: se trató de un anuncio para la web serie de Facebook llamada Five Points. En el vídeo, se puede ver cómo dos jóvenes estaban compinchados para sustraer alimentos de este supermercado. Mientras uno distraía al dependiente, el otro se guardaría la 'compra' en la mochila.

Sin embargo, todo cambia cuando uno de los ladrones se percata de que otro, ajenos a ellos, se disponía a hacer exactamente lo mismo. ¿La diferencia? Este último entró en el establecimiento con un arma de grandes dimensiones. La situacción surrealista dio una vuelta de tuerca cuando los dos cacos decidieron unir fuerzas con el dueño del local para reducir al hombre armado y evitar se la situación fuera a más.

Este curioso atraco ha despertado gran interés en redes, y ha logrado tal interacción entre los usuarios que se ha convertido en viral. Para pesar de muchos y en pro de la ficción, la escena estaba preparada al milímetro.