La otra vida del cirujano milagro al que pide consejo Sergio Ramos César Noval, en su faceta de asistente arbitral, entre Leo Messi y el colegiado Martínez Munuera, en los prolegómenos de un Barcelona-Sevilla. / Reuters El valenciano César Noval es asistente del árbitro Martínez Munuera FERNANDO MIÑANA Miércoles, 21 noviembre 2018, 12:36

El cirujano valenciano César Noval ha realizado, por primera vez en España, una reasignación de sexo con un solo paso por el quirófano.La novedosa operación, de 17 horas, ha puesto fin a 15 años de cambio de identidad.

El médico cambia el bisturí por el banderín varias veces al año. Porque es, además de cirujano plástico, asistente del árbitro de Primera División Juan Martínez Munuera. Llama la atención que alguien capaz de protagonizar un hito en la reasignación de sexo en España, que se gana muy bien la vida con su clínica privada en el centro de Valencia, se exponga cada cierto tiempo al juicio de los hinchas de fútbol, tan proclives al insulto hacia los árbitros.

El doctor Noval no se puede extender mucho sobre esta segunda profesión -un colegiado de Primera puede vivir perfectamente del arbitraje- porque el Colegio de Árbitros les prohíbe hablar con los medios de comunicación, pero asegura que sigue con el banderín y el fuera de juego por afición. «Me encanta y me apasiona, por eso sigo. He tenido la oportunidad de estar como asistente en un Real Madrid-Atlético de Madrid y eso es un privilegio y una experiencia única», advierte.

Su doble vertiente laboral, revela, ya ha trascendido el ámbito médico para llegar al deportivo. «Muchos jugadores ya saben a qué me dedico y hasta Sergio Ramos me ha hecho preguntas sobre cirugía», explica el hombre que en el fútbol, como sucede con los árbitros, es conocido por sus dos apellidos: Noval Font.

El sábado estará en Ipurua como linier en el encuentro Eibar-Real Madrid

Esta semana vivirá un curioso contraste. Ayer habló ante los medios de comunicación sobre la operación de 17 horas que dirigió hace dos meses y el sábado estará en la banda de Ipurua para ayudar al árbitro internacional Martínez Munuera a dirigir el Eibar-Real Madrid, donde la prensa escrutará todas sus decisiones. Esta temporada ya ha visitado el Bernabéu, el Camp Nou, el Wanda Arena o Anoeta, además de estar como asistente en el encuentro de la Europa League entre el Steaua y el Hajduk Split en Bucarest.

Entre partido y partido vuelve a su actividad cotidiana, su trabajo como cirujano plástico en una clínica privada en la céntrica plaza de Cánovas del Castillo donde lo mismo hace un implante de pecho que una rinoplastia. Muchos de sus trabajos acaban reflejados en su cuenta de Instagram, donde muestra el antes y el después de sus operaciones.

En 'Chapuzas estéticas'

César Noval estuvo año y medio viviendo en Estados Unidos para aprender de los mejores especialistas en cirugía plástica. Durante aquella etapa tuvo la oportunidad de participar en 'Botched', un programa de televisión que ahora se emite en España, en el canal Be Mad, bajo el nombre de 'Chapuzas estéticas'.

El médico valenciano recuerda aquella etapa. «Es cierto que estuve en aquel programa de televisión junto a Terry Dubrow y, sobre todo, con Rollin Daniel, que fue quien patentó la rinoplastia ultrasónica; trabajé con ellos un tiempo en una clínica de Newport Beach y operábamos también en Beverly Hills».

Aprender de grandes referentes pudo proporcionarle una vida de éxito en California, pero prefirió volver a España. Nunca quiso desvincularse del arbitraje, aunque asegura que no fue determinante en su decisión. «Tuve ofertas muy buenas, pero elegí volver; no por el fútbol, más bien por la familia».

Noval, casado y sin hijos, sigue con su vida frenética. Ayer por la mañana tuvo la rueda de prensa, luego se tiró toda la tarde pasando consulta en la Clínica Noval-Plastic Surgery Institute y el sábado viajará a Eibar para actuar como linier en el partido del equipo local contra el Real Madrid. Y aún le queda tiempo para colaborar con una ONG.