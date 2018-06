VíaLíder entrega a Banco de Alimentos 4.000 kilos de comida La organización solidaria distribuye cada día en la Comunidad de Madrid 90.000 kilos de productos para ayudar a 160.000 pobres COLPISA Madrid Viernes, 29 junio 2018, 19:53

VíaLíder, la red de talleres especialistas del neumático abanderada por Michelin, ha realizado una donación de 440 lotes de comida (4.380 kilos), valorados en más de 20.000 euros. El director de la red VíaLíder, Carlos Martínez Ojembarrena, fue el encargado de realizar la entrega, acompañado del director de Distribución de Michelin, Carlos Clemente.

La compañía tiene además un acuerdo de colaboración para equipar los vehículos de los Bancos de Alimentos de neumáticos. La entidad benéfica cuenta en la Comunidad de Madrid de más de 300 voluntarios que trabajan en la organización tres días a la semana. El Banco de Alimentos de la provincia ha atendido a 165.000 personas que sufren pobreza severa. De lunes a viernes, distribuye 90.000 kilos diarios de alimentos. Con todo, no llega a satisfacer todas las necesidades, dado que en el territorio hay 300.000 personas que padecen privaciones materiales de hasta cuatro necesidades de una lista de nueve, como no poder afrontar gastos imprevistos; sufrir retrasos en el pago de gastos de la vivienda principal o en compras a plazos, no poder permitirse ir de vacaciones; incapacidad para comer carne, pollo o pescado cada dos días y no poder disponer de un automóvil, un teléfono, un televisor o una lavadora. El presidente de la institución solidario, Francisco González, agradeció la donación.