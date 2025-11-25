El Vaticano reafirma el valor de la monogamia frente a la «multiplicación de los divorcios y la promoción del poliamor»

Ante una época en la que se «multiplican los divorcios», existe una «fragilidad en las uniones», se «banaliza el adulterio» e incluso se «promociona el ... poliamor», el Vaticano reafirma el valor de la monogamia y la indisolubilidad del matrimonio para los católicos. Eso sostiene el documento publicado este martes por el dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa León XIV y titulado 'Una caro' (Una sola carne). Este «elogio de la monogamia», como afirma su subtítulo, ha sido elaborado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del citado 'ministerio' vaticano y uno de los hombres de mayor confianza dentro de la Curia romana del anterior Papa, Francisco. Este teólogo afirma en su presentación que el texto es «propositivo» porque lo que pretende es extraer «de las Sagradas Escrituras, de la historia del pensamiento cristiano, de la filosofía e incluso de la poesía, razones y motivaciones que impulsen a elegir una unión amorosa única y exclusiva».

Tras citar a un gran número de filósofos, teólogos, poetas y diversos pensadores que «valorizan la unión de los cónyuges, la reciprocidad, el significado totalizador de la relación matrimonial», 'Una caro' afirma que la «unión íntima conyugal, por la que dos personas se convierten en un corazón, un alma y una carne», constituye el «primer sentido original del matrimonio». De la monogamia, afirma Fernández, deriva en definitiva la indisolubilidad de la unión entre un hombre y una mujer, que debe ser «única y exclusiva». El hecho de aceptar estas características hace posible que surjan «la permanencia y la fidelidad» entre los esposos. La unidad matrimonial, puede leerse en el texto, «no es solo una realidad que debe ser cada vez mejor comprendida en su sentido más bello, sino también una realidad dinámica, llamada a un desarrollo continuo».

El texto responde tanto a los desafíos que plantea la sociedad contemporánea «al sacramento del matrimonio» como a la petición de algunos obispos africanos «ante el fenómeno en muchas comunidades de la práctica, todavía habitual, de la poligamia en algunas regiones del continente». Pese a estas amenazas, «debe reconocerse que las grandes narrativas colectivas (novelas, películas, canciones) continúan exaltando el mito del único y exclusivo 'gran amor'». También el deseo del amor monógamo, incluso «cuando el comportamiento parece negarlo», está «inscrito en lo más profundo del ser humano».

'Una caro' aboga por impulsar «una nueva pedagogía» para hacer frente a la proliferación de «la violencia simbólica y sexual» en las redes sociales y también reafirma que «la unión sexual» en el matrimonio católico «debe permanecer naturalmente abierta a la comunicación de la vida aunque esto no signifique que deba ser un objetivo explícito de todo acto sexual».