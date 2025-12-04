El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Papa León XIV. Efe

El Vaticano cierra la puerta al diaconado femenino

La comisión de estudio sobre esta reclamación de muchas católicas recuerda, no obstante, que el Papa puede aprobar el acceso de las mujeres a ese ministerio

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:26

Comenta

Es una de las demandas más habituales en los círculos eclesiásticos femeninos, pero por el momento, tendrá que esperar. El Vaticano hizo público este jueves ... el documento con el que la Comisión de Estudio sobre el Diaconado Femenino, creado en 2024 por el Papa Francisco, ofrece a su sucesor, León XIV, sus conclusiones sobre esta espinosa cuestión en la Iglesia católica. Este grupo de expertos, el segundo al que el anterior Pontífice encargó que analizara el tema, se muestra contrario a que las mujeres accedan a este ministerio, anterior al sacerdocio y al episcopado y que permite la proclamación del Evangelio y la administración del bautismo y del matrimonio, además de presidir funerales y asistir a los presbíteros durante la misa, entre otras tareas.

