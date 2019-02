¿Has utilizado el método de Marie Kondo? Envíanos tus fotos Ropa doblada con el método 'KonMari'. / Instagram de Marie Kondo Cuéntanos tu experiencia con el sistema para organizar ropa y objetos que ha revolucionado los armarios y cajones de medio mundo EL NORTE Valladolid Viernes, 8 febrero 2019, 12:22

El método de la japonesa Marie Kondo -'KonMari'- que ha revolucionado la manera de organizar los armarios y cajones de tu casa, es cada vez más utilizado en todo el mundo gracias a las redes sociales y a sus programas en Netflix.

Entre sus recomendaciones, esta famosa organizadora opta, entre otras cosas, por ordenar la ropa por categorías, deshacernos de aquello que no nos hace felices o, lo que es lo mismo, no acumular cosas que no usamos. También recomienda doblar la ropa de manera que quede un paquete compacto que se sostiene por sí solo de forma vertical y no apilar para ganar más espacio y evitar las arrugas. También explica como aprovechar el espacio de las maletas a la hora de viajar.

¿Has probado el método 'KonMari'? ¡Cuéntanos tu experiencia! Queremos que compartas con nosotros las fotografías de tus armarios, cajones, estanterías, maletas... Cualquier sitio en el que hayas empleado los consejos de Marie Kondo. Puedes enviar las imágenes por WhatsApp al número 682 745 186, especificando el autor y en donde fueron tomadas.