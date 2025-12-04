El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un jabalí R. I.

La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina

El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:05

La Comisión Europea ha delimitado a 91 municipios de la provincia de Barcelona el área afectada por el brote de peste porcina africana. En un ... principio, el Govern marcó el límite en una setentena de localidades, en concreto en 72. Una delegación del Ejecutivo comunitario viajó el miércoles a Barcelona para fijar los límites que deben regir las exportaciones catalanas de porcino a los países de la UE. La decisión de la CE, publicada este jueves en el diario oficial de la UE, incluye el listado de los municipios que deberán aplicar «medidas de emergencia provisionales» hasta el 28 de febrero para tratar de contener el brote. «Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la peste porcina africana, es importante que las medidas urgentes de control se apliquen lo antes posible», afirma el dictamen.

