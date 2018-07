Toñi Moreno le cuestiona el toreo a Juan José Padilla en una entrevista VIVA LA VIDA La presentadora le preguntó si «no cree que el mundo del toro debería evolucionar de alguna manera» MARYA GONZÁLEZ Lunes, 23 julio 2018, 13:57

El torero Juan José Padilla ha reaparecido este domingo en Viva la Vida (Telecinco), tras la cornada que sufrió a primeros de mes en una corrida en la plaza de Arévalo (Ávila) para mostrar que se encuentra bien y que ya está casi recuperado de los 45 puntos que le dieron en la cabeza.

En un momento de la entrevista, Toñi Moreno ha aprovechado para plantear un pequeño debate acerca de la vigencia de los toros tal y como los conocemos.

Según recoge el Huffington Post, ambos hablaban sobre las cada vez mayores críticas de la sociedad hacia su profesión y él se ha quejado de las situaciones violentas que a veces sufre. Padilla ha afirmado que incluso ha tenido que cambiarse de acera yendo con su familia por la calle, pero que él nunca ha entrado en provocaciones.

«Lo que buscan es provocar y que seamos los toreros los que parezcamos agresivos, cuando realmente son ellos los que demuestran las agresividades», ha expresado en tono tranquilo. Padilla ha afirmado que antes de entrar en la plaza ha sufrido todo tipo de agresiones: «Nos han tirado huevos, piedras, de todo».

Moreno ha concedido que la violencia no está justificada en ningún caso, pero también ha manifestado sus dudas con tiento: «¿No crees que el mundo del toro tiene que evolucionar de alguna manera?».

La presentadora ha insistido en que el rechazo de la sociedad es un fenómeno nuevo porque hace 20 años no ocurría: «¿No te planteas si el mundo del toro se ha quedado congelado en otro tiempo? ¿O si tenéis que evolucionar hacia otro lado?».

Para que Padilla comprendiese a dónde quería llegar, la presentadora ha contado su caso personal: «Yo ya no puedo ir a ver una corrida de toros. Y tú sabes que yo tengo tradición taurina en mi familia y he ido a los toros en otro tiempo. Y de repente ha habido un momento en el que yo me he cuestionado que ese animal está sufriendo y ahora me cuesta ir a una corrida. ¿Tú entiendes eso?».

Padilla ha esquivado la pregunta afirmando que él no lo entiende, pero que lo respeta: «Yo respeto a todo aquel que, como en tu caso, no puede ver a un animal sufrir. Lo que quiero que entendáis también que esto es una cultura forjada a través de los tiempos y que se mueve un sector socioeconómico muy importante, del que vive muchísima gente».

Además, el torero ha sumado otro argumento que es que su profesión está salvando al toro bravo. «Sin el toreo, el toro bravo se perdería», ha concluido.

Puedes verlo en este enlace.