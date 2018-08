Terrorífica felicidad El equipo de Compulsion Games celebre su adquisición como estudio de Microsoft con el lanzamiento de 'We Happy Few', una aventura distópica con personalidad propia EDUARDO M.ESPALLARGAS Domingo, 26 agosto 2018, 19:59

Los amantes de las distopías y las historias apocalípticas no pueden decir que se han aburrido en los últimos años. Los zombis, por ejemplo, han sido protagonistas de múltiples producciones, mostrándonos un futuro poblado por muertos vivientes y la humanidad restante, a prueba. En los videojuegos esto no ha sido una excepción, y títulos como 'State of Decay', 'Dying Light' o las diferentes adaptaciones de 'The Walking Dead' son buen ejemplo de ello. El concepto de supervivencia está de moda, y también lo demuestra el éxito del género 'Battle Royale', personificado en títulos como 'PUBG' o 'Fortnite' principalmente. El estudio Compulsion Games tenía en mente un título de supervivencia pero acertadamente quisieron salirse de lo convencional. El resultado es una de las sorpresas del año, 'We Happy Few', un videojuego que ha tenido un proceso de desarrollo de lo más convulso, pero cuyo potencial ha llevado a Microsoft a adquirir el estudio para incorporarlo a sus filas.

El videojuego de la semana Título: 'We Happy Few' Plataforma: PC, PS4, Xbox One Precio: 59,99€ Edad: +16

'We Happy Few' nació como una propuesta de la plataforma de financiación colectiva 'Kickstarter' hace tres años. El estudio responsable, los canadienses de Compulsion Games, creadores del notable 'Contrast' (2013), pedían un mínimo de 170.000 y no tardaron en superar esa cifra antes de que se cerrase el plazo. Una de las claves fue su poderosa ambientación, que mostraba una Gran Bretaña de 1960 en la que reinaba una siniestra felicidad. En origen, el videojuego se centraba sobre todo en la supervivencia, pero con los años la propuesta ha ido mutando en base a los comentarios y opiniones de los usuarios que lo apoyaron. También se estrenó en el sistema de 'Acceso anticipado' de Steam (plataforma de distribución digital de videojuegos), mediante el cual los usuarios pudieron probar una versión en desarrollo del juego e intercambiar impresiones con los responsables.

Poco a poco se ha dado forma a lo que finalmente ha sido el juego definitivo, y se puede decir que el cambio ha sido a mejor. En 'We Happy Few' los usuarios se trasladarán a la ficticia región británica de Wellington Wells, un lugar en el que se erige un sistema totalitario que basa el control de la sociedad en una impostada felicidad. Ser feliz o aparentar serlo es prácticamente obligatorio, y buena culpa de ello lo tiene una droga conocida como 'Júbilo, con la que se asegura el control de la población. En este mundo, los usuarios tomarán el control de tres personajes: Arhtur, Sally y Ollie, cada uno de ellos con su trasfondo y habilidades. Una ramificación a tres del guion para hacerlo más variado e interesante, todos ellos con un objetivo común: huir.

En cuanto al juego en sí, los jugadores se encontrarán ante un entorno de mundo abierto en el que llevar a cabo todo tipo de misiones, tanto principales con las que progresar en la trama como secundarias. Esto provoca que en no pocas ocasiones el usuario se convierta en un mero recadero, algo criticado en los juegos de mundo abierto, pero 'We Happy Few' hace buen uso de su ambientación para contrarrestar este efecto. Los diferentes espacios para recorrer libremente van desde ciudades en las que el control del gobierno opresor es absoluto hasta bosques en los que viven aquellos que no quieren seguir las reglas. El uso de la droga tiene un impacto directo en la jugabilidad, y es que su consumo muestra un entorno muy diferente al real, lleno de colores y felicidad. No obstante, la realidad es mucho más oscura, pero su uso es en ocasiones es necesario. Por ejemplo, al pasear por las urbes, en las que un estado de ánimo triste o ropa desaliñada pueden llamar demasiado la atención y meter al usuario en líos. Ahora bien, el abuso del consumo de 'Júbilo' también genera problemas de salud. 'We Happy Few' es también un juego de supervivencia y obliga al usuario a tener en cuenta aspectos del personaje como la sed o el hambre.

Recorrer los diferentes rincones de Wellington Wells y descubrir los entresijos de su sociedad distópica, empapándose con su ambientación, es el punto más interesante de 'We Happy Few', que también cojea en otros aspectos como el combate, demasiado sencillo. Eso sí, a medida que se progresa en la aventura el jugador puede desbloquear distintas habilidades de los personajes, lo que aporta algo de variedad a los enfrentamientos, que también se pueden resolver en ocasiones con sigilo. Por otro lado, encontrar los diferentes guiños e inspiraciones que tiene la obra a lo largo de la aventura, con alusiones a clásicos como 'La Naranja Mecánica' o 'Un mundo feliz', la novela de Aldous Huxley, enriquecen sobremanera la aventura.

En definitiva, 'We Happy Few' es un juego diferente y único, con su propia personalidad que no esconde sus inspiraciones pero se muestra fresco en su ejecución. Hay aspectos en los que flojea, pero la impresionante ambientación es motivo suficiente para querer sumergirse en este universo.