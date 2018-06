Sin tatuajes y el pelo «aseado», nueva normativa para la Guardia Civil de Tráfico Manuel Bruque Esta normativa que se pretende implantar está provocando cierta controversia entre las asociaciones de Guardias Civiles EL NORTE Valladolid Martes, 26 junio 2018, 18:48

La Dirección General de la Guardia Civil tiene previsto aprobar una nueva regulación del aspecto físico y del comportamiento para aspirantes a agentes, que incluye la prohibición de llevar tatuajes y la obligatoriedad de llevar el pelo «aseado, peinado y de color natural». No obstante, las mujeres podrán llevar mechas o reflejos, siempre y cuando sean tonos similares a su color natural.

El folio recoge otras normas como no llevar complementos llamativos en el pelo o la prohibición de llevar peinados «tipo rasta» o «trenzas de tipo étnico». Los hombres, por su parte, deberán llevar el pelo con un estilo clásico. En cuanto a la longitud de las uñas, los hombres no podrán llevarlas más allá del borde del dedo y las mujeres deberán llevarlas sin pintar o con algún color similar al de los labios.

Haciendo referencia al maquillaje, las mujeres podrán usarlo, siempre y cuando sea de tonos claros. Por su parte, los hombres no deberán llevar bigote por debajo de la comisura de los labios y la barba no tendrá más de tres centímetros de espesor.

Además, no se podrán llevar más de dos anillos y no más de una pulsera, mientras que los pendientes no podrán sobrepasar el lóbulo de la oreja (solo las mujeres). Tampoco se podrá llevar piercings, una prohibición que afecta tanto a hombres como a mujeres.

Dado que los tatuajes son permanentes, aquellos aspirantes que lleven alguna parte de su cuerpo tatuada lo tendrán difícil para entrar en el cuerpo. Sobre todo si el tatuaje «contienen expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares» o con «motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso».

Esta normativa que la Guardia Civil pretende implantar está provocando cierta controversia entre las asociaciones de Guardias Civiles, que consideran condiciones demasiado retrógadas.