Una sociedad cada vez más implicada en cuidar su planeta Una mujer y una niña participan en la recogida del año pasado. / R. C. La iniciativa '1m2 por la naturaleza' de Libera superará los 415 puntos de limpieza para la tercera edición que se celebrará el 15 de junio DANIEL ROLDÁN Madrid Miércoles, 29 mayo 2019, 14:57

Una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce. Una sola colilla. En 2050, el 99% de las aves marinas tendrán restos plásticos en su organismo si el ser humano no deja de verter objetos al mar. Solo son dos ejemplos de los efectos que la intervención de la humanidad tiene sobre nuestra casa verde contra los que hay que luchar. Acciones como intentan concienciar, enseñar y, sobre todo, recoger la 'basuraleza', término acuñado para definir a los residuos sólidos abandonados en la naturaleza, que el ser humano deja en nuestro entorno. de este evento organizado por Libera, el proyecto de Ecoembes y SEO/BirdLife.

«Es necesario tomar conciencia de que no solo se está ensuciando nuestro entorno, sino que también contaminando», explica Miguel Muñoz, responsable de la organización medioambiental en Libera. «Somos parte del problema y de la solución. Tenemos que comprender que no solo no hay que ensuciar, sino también saber consumir. Es una llamada a la atención y a la acción», añade Sara Güemes, coordinador del proyecto Libera de Ecoembes. Un trabajo que va calando en la sociedad. Hace tres ediciones, se apuntaron a '1m2 por la naturaleza' unas 5.000 personas en toda España; el año pasado, fueron 11.000 voluntarios que limpiaron 415 puntos escogidos. «Retiramos 80 toneladas de 'basuraleza'», recalca Güemes. «Colillas, toallitas húmedas y plásticos de todos los tamaños es lo más común. Pero también nos hemos encontrado un carro de la compra», señala Muñoz.

Hasta el 14 de junio, las personas interesadas en unirse en esta tercera edición lo pueden hacer dentro de tres modalidades. La primera, organizando y coordinando un punto de limpieza en cualquier espacio natural de España. Esta opción está abierta hasta el 9 de junio. La segunda manera es inscribirse en laguna de las batidas de limpieza ya organizadas que irán apareciendo en el mapa de cada una de las regiones y localidades. Esta puerta está abierta hasta el viernes 14 de junio. Por último. se puede difundir la campaña a través de los materiales preparados para la ocasión y que se pueden descargar en la web y a través de la etiqueta #Libera1m2.