
¿Qué santos se celebran hoy? Santoral del lunes 4 de noviembre de 2024

Hoy se celebra, entre otros, San Carlos Borromeo

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:26

Hoy, lunes 4 de noviembre, el santoral cristiano celebra entre otros, San Carlos Borromeo. Fue un religioso italiano, sobrino del Papa Pío IV. Nació en Italia en 1538 en el seno de una familia religiosa y, al poco tiempo, decidió entregarse a la fe, siendo nombrado cardenal y más tarde arzobispo de Milán. Fue uno de los impulsores del concilio de Trento junto a su tío. Puso su vida en peligro para ayudar a los enfermos durante las epidemias de peste de los años 1576 y 1577.

Es considerado el patrón de los catequistas, de los seminaristas y de las personas que trabajan en el sector de la bolsa y la banca.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 30 de octubre de 2024:

Santos de hoy

Santa Agrícola de Bolonia

San Amancio de Rodez

San Emerico de Hungría

San Nicandro de Mira

San Perpetuo de Maastrich

San Pierio de Alejandría

San Vidal de Bolonia

Santa Modesta de Tréveris

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

