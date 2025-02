¿Qué santos se celebran hoy, sábado 1 de febrero de 2025? Consulta el santoral

El Norte Valladolid Sábado, 1 de febrero 2025, 09:18 Comenta Compartir

Hoy, sábado 1 de febrero de 2025, el santoral cristiano conmemora Santa Brígida de Irlanda, que fundó uno de los primeros monasterios de Irlanda y continuó el trabajo de evangelización iniciado por san Patricio (c. 525). Heredó la hermosura de su madre pero, para no ser ocasión de pecado y no ser ya más pedida en matrimonio, pide a Dios que la haga fea ya que pensaba que no era necesario tal hermosura si solo pensaba en Dios.

También se celebra San Raúl de Cambray, monje muy fervoroso enviado por San Bernardo en el año 1132 a fundar el famoso monasterio del Valle de las Celdas, al norte de Francia, en Cambray. Allí estuvo de superior por veinte años y con sus monjes se dedicó a la oración, a la lectura de los libros sagrados y a enseñar a los campesinos a San Bernardo en el año 1132 a fundar el famoso monasterio del Valle de las Celdas, al norte de Francia, en Cambray.

Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, sábado 1 de febrero de 2025:

San Pablo de Saint-Paul-Trois-Châteaux

San Enrique Morse

Santa Viridiana

Beata Juana Francisca de la Visitación Michelotti

San Sigeberto

San Trifón, mártir

Beato Reginaldo de Orleans

San Urso

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

