Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 26 de septiembre de 2025?

Hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Cosme y San Damián.

Ambos fueron mártires que, además de su profunda fe, son venerados como patronos de médicos y cirujanos. Estos gemelos, originarios de Arabia, dedicaron su existencia a la práctica de la medicina, pero con un rasgo que los distinguió: nunca aceptaban remuneración por sus atenciones, motivo por el cual en Oriente se les conocía como 'los sin dinero'.

Gozaban de gran estima y cariño entre los habitantes de la región costera de la bahía de Alejandreta. No obstante, su compromiso cristiano llamó la atención en tiempos de persecución, lo que ocasionó que fueran arrestados por orden del gobernador de Cilicia. Según la tradición, «tras ser sometidos a crueles tormentos, entregaron su vida decapitados por la fe». Sus reliquias reposan en Cirrhus, Siria, en un santuario que se convirtió en centro de devoción; más tarde, en el siglo V, Constantinopla les rindió tributo con la edificación de dos templos en su honor. Asimismo, el papa Félix levantó en el Foro Romano una basílica dedicada a ellos, decorada con mosaicos que aún se conservan.

A modo de curiosidad, la fiesta de San Cosme y San Damián se celebraba originalmente el 27 de septiembre, hasta que el calendario litúrgico fue modificado, fijando la conmemoración en la actual fecha del 26 de septiembre.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Calistrato mártir

San Eusebio de Bolonia

San Gedeón juez

San Nilo el Joven

San Senador de Albano

Santa Teresa Couderc

Beato Buenaventura Esteve Flors

Beata Crescencia Valls Espí

Beato Gaspar Stanggassinger

Beato León Legua Mart

Beato Luis Tezza

Beata María del Olvido Noguera Albelda

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

